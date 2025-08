De kans lijkt groot dat Vitesse stopt te bestaan als profclub. Of misschien wordt de voetbalclub uit Arnhem in geen enkele vorm voortgezet, ook niet als amateurclub. De supportersvereniging van Vitesse slaakt daarom een noodkreet.

De supportersvereniging van Vitesse legt zich niet neer bij het verdwijnen van de club en waarschuwt voor de maatschappelijke gevolgen als de licentie niet wordt teruggegeven.

"Vitesse is meer dan een registratie van de KNVB. Het is een gevoel, een cultuur, een geschiedenis. En een toekomst waar we samen voor blijven vechten", schrijft de supportersvereniging in een verklaring.

Meer dan een club

De supporters stellen dat Vitesse meer is dan een voetbalclub. Ze verwijzen naar maatschappelijke projecten, de jeugdopleiding, het netwerk van de businessclub en de toekomst van personeelsleden en vrijwilligers. "Als supporters krijgen wij de grootst mogelijke straf voor onze kiezen. De doodsteek van onze club. Dat is onverteerbaar", schrijven de supporters.

De supportersvereniging blijft ondanks het verlies van de proflicentie strijdbaar. De voetbalclub maakt donderdag een gang naar de rechter. "De licentie is weg, maar Vitesse bestaat nog zolang wij dat laten zien", aldus de supportersvereniging.

Vlag

Het bestuur van de supportersvereniging roept de fans van Vitesse op over de club te blijven praten, de vlag uit te hangen en het shirt te dragen. "Het ziet er donker uit. Maar onze taak als supporters stopt niet. Die begint juist nu. Met geelzwarte strijdlust. Vitesse moet blijven bestaan. Niet alleen als naam. Maar als een club met een eigen identiteit."

Rechter

Nadat de KNVB besloot dat de proflicentie wordt ingetrokken, en de beroepscommissie van de bond dat besluit in stand hield, heeft Vitesse nog een mogelijke reddingsboei. Vitesse verschijnt volgende week donderdag voor de rechter. De club heeft een kort geding tegen de KNVB aangespannen. Dat heeft de Arnhemse club besloten nadat de licentie betaald voetbal was ingetrokken.

ℹ️ Vitesse gaat naar de voorzieningenrechter. Aanstaande donderdag zal Vitesse op gaan voor het behoud van haar proflicentie. Verdere info volgt! — Vitesse (@MijnVitesse) August 1, 2025

Het kort geding vindt om 13.30 uur 6 augustus in Utrecht plaats. Dan kijkt de rechter of de licentiecommissie en de beroepscommisie van de KNVB de juiste procedures rondom het besluit over Vitesse hebben genomen. Het is de allerlaatste strohalm van Vitesse en de kans is groot dat de uitspraak snel zal volgen.