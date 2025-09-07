Het is Memphis Depay eindelijk gelukt om zich topscorer van het Nederlands elftal aller tijden te mogen noemen. De spits van Corinthians schaarde zich op 31-jarige leeftijd eerst naast Robin van Persie op plek één van het topscorersklassement, maar mag zich vanaf 7 september 2025 alleenheerser noemen op de ranglijst. Zijn teller staat nu op 52.

De vijftig goals van Van Persie stonden al jaren fier bovenaan. Zijn laatste goal dateerde uit oktober 2015, toen hij tegen Tsjechië scoorde in de EK-kwalificatie. Sindsdien joegen veel actieve spelers op dat record, maar kwam Memphis het makkelijkst steeds dichterbij. Bij de start van de WK-kwalificatie tegen Finland bracht hij zijn teller al op 48 doelpunten en tegen dwerglandje Malta kreeg hij de uitgelezen kans om de magische vijftig te halen. Dat lukte met twee treffers, waardoor het wachten was op goal nummer 51, die Memphis alleen aan kop zou zetten.

Recordgoal tegen Litouwen

Een wissel tegen Malta en een doelpuntloze wedstrijd tegen Polen zorgden ervoor dat de teller op 50 bleef steken. Maar tegen Litouwen had Memphis maar elf minuten nodig om het record definitief te pakken. Op aangeven van Cody Gakpo tikte hij de 1-0 binnen. Hij vierde het feestje eerst met zijn ploeggenoten, maar daarna met bondscoach Ronald Koeman, die altijd vertrouwen in hem hield. Na rust redde Memphis Koeman van de ondergang door de 3-2 en daarmee zijn 52ste goal voor Oranje binnen te koppen.

Voormalig ploeggenoten

Van Persie en Memphis speelden ook nog delen van hun carrière samen bij Oranje. Zo was de huidige trainer van Feyenoord erbij toen Memphis op het WK van 2014 scoorde tegen Chili.

Tegen deze landen scoorde Memphis zijn 52 goals

Op basis van eerste goal naar laatste goals.



Australië: 1

Chili: 1

Verenigde Staten: 2

Luxemburg: 2

Wit-Rusland: 3

Schotland: 3

Roemenië: 1

Portugal: 1

Peru: 2

Duitsland: 2

Frankrijk: 1

Estland: 1

Noord-Ierland: 2

Bosnië: 2

Polen: 1

Gibraltar: 5

Georgië: 1

Oostenrijk: 2

Noord-Macedonië: 1

Montenegro: 4

Turkije: 3

Noorwegen: 1

Denemarken: 1

België: 2

Wales: 1

Canada: 1

Spanje: 1

Finland: 1

Malta: 2

Litouwen: 2

