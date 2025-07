AZ weet definitief tegen wie het Europese seizoen over een week al begint. Terwijl de Alkmaarders nog in voorbereiding zijn, kwam uit de eerste voorronde van de Europa League de tegenstander rollen. Het Finse Ilves verloor over twee duels ruim van Shakhtar Donetsk en is in de tweede voorronde van de Conference League de tegenstander van AZ.

De Finnen speelden donderdag in de eerste voorronde van de Europa League gelijk tegen Shakhtar Donetsk: 0-0. Dat was niet genoeg na de 6-0-nederlaag van een week eerder tijdens de eerste ontmoeting. Ilves Tampere gaat daardoor verder in de Conference League. De eerste wedstrijd tussen Ilves Tampere en AZ is donderdag 24 juli in Finland, de return wordt een week later gespeeld in het AFAS Stadion.

Flink nadeel voor AZ

Er zit een flink nadeel aan het treffen met Ilves. De Finse ploeg zit namelijk midden in het nationale seizoen en staat tweede in de stand achter Inter Turku na zestien duels. Omdat de winter in Finland enorm streng is, wordt er in de noordelijk gelegen landen in Europa 's zomers langer doorgespeeld. Daardoor zit Ilves dus al midden in het seizoen. AZ hoeft pas begin augustus aan de Eredivisie te beginnen, maar speelde tot dusver al wel wat oefenduels.

Ruben van Bommel

De ploeg van trainer Maarten Martens raakte sterspeler Ruben van Bommel kwijt aan PSV, maar is ondertussen aardig begonnen aan het nieuwe seizoen. In vijf vriendschappelijke wedstrijden werd vier keer gewonnen. Alleen Zulte Waregem was begin juli nog te sterk. De Alkmaarders oefenen nog tegen Lokomotiva Zagreb voor het eerste potje tegen Ilves volgende week.

FC Utrecht

Ook FC Utrecht weet zo goed als zeker wie de tegenstander wordt in de tweede voorronde van de Europa League. De Nederlandse ploeg moet waarschijnlijk tegen Sheriff Tiraspol uit Macedonië. De topclub uit het Macedonië moet dan wel de 4-0 zege van vorige week op bezoek bij Prishtina in Kosovo over de streep trekken.

Alles over Conference League

