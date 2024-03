'Thuis vaak alleen maar gehuild': Vivianne Miedema raakte mentaal helemaal uitgeput

Vivianne Miedema heeft het heel erg moeilijk gehad met de zware blessures die zij door de loop van haar carrière heeft opgelopen. Er waren dagen dat ze niets anders deed dan huilen, maar nu heeft ze een manier gevonden om daarmee om te gaan.

In december 2022 scheurde Miedema haar kruisband af. Haar partner, collega-voetballer Beth Mead, zat ook thuis met dezelfde blessure. Het duo miste daardoor het WK. Iets waar de Nederlandse spits niet goed mee kon omgaan. "Soms was het in de gym heel eenzaam", vertelt ze in de BBC-podcast Football Daily. "Beth vloog overal doorheen, en ik had moeite met alles en het deed zoveel pijn."

Huilen

"Ik wist ook niet of ik het wel kon en dat put je mentaal gezien helemaal uit. Ik kwam dan thuis en heb zo vaak de rest van de dag gehuild. Op een bepaald moment begin je aan je eigen fysiek te twijfelen. Je vraagt je af: 'Kom ik wel terug? Kan ik ooit nog op hetzelfde niveau komen?'. Maar je denkt ook: 'Is dit het wel waard? Wil ik wel terugkomen?'"

Wat Miedema enorm heeft geholpen, is praten over haar mentale gezondheid. "Door mijn eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het kan zijn om oké te zijn en elke zondag op het veld te staan. Dat is iets waar ik me altijd voor zal inzetten en ook over zal praten. Maar erover praten is moeilijk, ook voor mij."

Miedema nog steeds aan de kant

Ook nu zit Miedema nog aan de kant. Ze moest begin deze maand opnieuw onder het mes. De speelster van Arsenal had last van dezelfde knie waar ze al eens aan geopereerd is. Haar laatste wedstrijd was met de Oranje Leeuwinnen tegen Spanje in de Nations League.