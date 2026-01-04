Manchester City werkt momenteel een topper af in de Premier League tegen Chelsea. De ploeg van manager Pep Guardiola wil in het spoor van koploper Arsenal blijven. Tijjani Reijnders helpt zijn team daar een handje bij.

Manchester City heeft Chelsea op bezoek in het Etihad Stadium. De Londense club kent een bewogen week. Op nieuwjaarsdag maakte de club namelijk bekend dat ze afscheid namen van trainer Enzo Maresca. De oefenmeester lag al langere tijd overhoop met de clubleiding en ook de resultaten van de afgelopen tijd vielen tegen. Calum McFarlane neemt tegen Chelsea de honneurs waar.

Sterke eerste helft

In de eerste helft had de thuisploeg een duidelijk overwicht, en was het het team dat de meeste kansen creëerde. Het duurde echter eventjes voordat the Citizens het net wisten te vinden.

Zo was topspits Erling Haaland tot tweemaal toe ontzettend dichtbij de openingstreffer. In de 38ste minuut stopte Chelsea-doelman Filip Jörgensen een inzet van de Noor met zijn vingertoppen.

Een minuut later was Haaland nog dichterbij de 1-0. De spits kreeg de bal voor zijn voeten en krulde de bal richting de verre hoek, maar zijn inzet eindigde op de binnenkant van de linkerpaal.

Openingstreffer Tijjani Reijnders

Uiteindelijk was het Reijnders die de score namens Manchester City opende. De bal kwam in het strafschopgebied voor de voeten van de Nederlander, die de bal hard met links in de bovenhoek ramde: 1-0. Inmiddels hebben de ploegen afgetrapt voor de tweede helft.

In het spoor van Arsenal

Daarmee is de Nederlandse middenvelder van grote waarde voor Manchester City. Zijn ploeg wil namelijk de achterstand op koploper Arsenal zo klein mogelijk houden. The Gunners wonnen eerder dit weekend met 2-3 van Bournemouth, waardoor ze een voorsprong van zeven punten pakte op City. Bij een overwinning van The Citizens blijft het gat vier punten.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.