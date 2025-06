Tijjani Reijnders ziet Manchester City ene na andere speler presenteren, maar is zelf mogelijk te laat ingeschreven

Manchester City is flink aan het bouwen aan een verse selectie voor het nieuwe seizoen en gooit de ene na de andere transfer de deur uit. Waar al dagen wordt uitgekeken naar de presentatie van de Nederlander Tijjani Reijnders, zit de huidige speler van AC Milan nog altijd in de wachtkamer. Het is zelfs de vraag of hij mee mag naar het WK voor clubs.

Reijnders mocht na de interland van Oranje tegen Finland op en neer naar Manchester om de medische keuring te doorstaan. Hoe dat verliep, is niet bekend, maar hij zit wel weer gewoon bij de selectie voor het duel met Malta op dinsdagavond. City had bij de keuring alle tijd om foto's te maken van de Nederlander en had hem ook al kunnen presenteren. Maar wellicht wachten ze op een beter moment, als Reijnders vrij is om ook meteen aan te sluiten bij de groep. City moet volgende week naar het WK voor clubs.

Rayan Cherki

En daar zit nu het probleem voor Reijnders. Een minuut voor het verstrijken van de deadline voor de speciale transfermarkt rond het WK voor clubs presenteerde City na een eerdere derde keeper weer een nieuwe speler die niet Reijnders was. Rayan Cherki werd net op tijd ingeschreven voor deelname aan het aanstaande WK en komt voor bijna 40 miljoen euro over van Olympique Lyon.

Nieuwe derde keeper

Er werd eerder ook al afscheid genomen van de trouwe derde doelman Scott Carson (39). Hij speelde nauwelijks voor de club, maar pakte wel alle prijzen mee die City de afgelopen jaren won. Zijn plek in de kleedkamer is inmiddels ingevuld door een nieuwe derde keeper. De Engelsman Marcus Bettinelli komt over van Chelsea. De 33-jarige is meteen de oudste van de eerste keepers, na Ederson (31) en Stefan Ortega (32).

Reijnders te laat?

Het is nu maar de vraag of Reijnders op tijd is ingeschreven door City om mee te mogen naar het WK voor clubs. Op 10 juni om 20.00 uur sloot de speciale transfermarkt en dus mogen spelers die daarna ingeschreven worden, niet meedoen aan de groepsfase van het WK. Op 1 juli gaat de 'gewone' transfermarkt weer open. Maar misschien heeft City de Nederlandse middenvelder wel al ingescheven, maar simpelweg nog niet gepresenteerd aan het grote publiek.

Concurrent voor Nathan Aké

Ondertussen zit de ploeg niet stil. Eerder deze week werd er al een concurrent voor Nathan Aké, de andere Nederlander in de selectie, aangetrokken. Vleugelverdediger Rayan Aït-Nouri zette zijn krabbel en poseerde met een shirt van zijn nieuwe club. Hij komt over van Wolverhampton Wanderers, dat aan degradatie uit de Premier League ontsnapte en ook al sterspeler Matheus Cunha naar Manchester United zag vertrekken.