Arne Slot kan opgelucht adem halen. Na zeven duels met slechts een overwinning, heeft Liverpool weer eens gewonnen in de Premier League. Het werd 2-0 tegen Aston Villa dankzij doelpunten van Ryan Gravenbercht en Mo Salah. Ondertussen schaarden de Liverpool-fans zich massaal achter Slot door hem meerdere keren toe te zingen in Anfield.

Na een minuut stilte vanwege Remembrance Day, ging het duel tussen Liverpool en Aston Villa van start. Remembrance Day is een herdenkingsdag in Engeland die jaarlijks op 11 november plaatsvindt om de dodelijke slachtoffers die tijdens de eerste wereldoorlog gevallen zijn te herdenken. Liverpool herdacht de slachtoffers zaterdag al, omdat dat de laatste dag is dat er in eigen huis gespeeld wordt in de Premier League voor 11 november. Al na vijf minuten stichtte Aston Villa gevaar met een schot op doel.

Belangrijke redding Mamardashvili

Na een kwartier spelen leek Liverpool gevaarlijk te worden. Mo Salah gaf een mooie cross pass op Cody Gakpo, die de bal voor het doel kopte. Ekitike had daar moeten staan, maar stond daar niet, waardoor Liverpool geen gevaar wist te stichten. Direct daarna reageerde Aston Villa met een schot op doel van Matty Cash, maar Giorgi Mamardashvili greep effectief in.

Arne Slot toegezongen

Na ongeveer 24 minuten speeltijd had Aston Villa de meeste kansen gehad. Liverpool was dan ook slordig in de afronding. Toch weerhield dat de fans er niet van om zich achter Slot te scharen. De fans zongen de Nederlandse trainer massaal toe. "Arne Slot, lalalala", klonk het vanaf de tribunes van Anfield op het welbekende deuntje dat Slots voorganger Jürgen Klopp ooit introduceerde.

Doelpunt Salah

Vlak nadat Hugo Ekitike zijn doelpunt afgekeurd zag worden vanwege buitenspel, brengt Mo Salah Liverpool alsnog op voorsprong. Emiliano Martínez beging een fout, waardoor Salah de bal recht in zijn voeten kreeg en de bal alleen nog hoefde binnen te werken. Het is het 250ste doelpunt van Salah voor Liverpool.

2-0 Gravenberch en Malen als invaller

In de beginfase van de tweede helft verdubbelde Ryan Gravenberch de voorsprong. De Oranje-international werkte de bal met een fraaie treffer in het net en ging daarna lachend op zijn hurken zitten om zijn doelpunt te vieren. Ondertussen werd Slot opnieuw toegezongen en viel Donyell Malen in bij Aston Villa. Na het duel stond Gravenberch vooral stil bij het doelpunt van zijn collega. "250 is veel, hè?"

Gele kaart

In de eindfase van de tweede helft kon Onana zijn woede niet beheersen tijdens een corner. Terwijl beide ploegen zich verzamelden voor het doel raakten Alexis Mac Allister en Amadou Onana met elkaar verwikkeld in een fysieke strijd. Onana greep Mac Allister naar de keel, waarna laatstgenoemde naar de grond ging.

Even later raakten de twee kemphanen opnieuw in een fysieke strijd, waardoor beide spelers naar de grond gingen. Onana kreeg geel en Liverpool een vrije trap, waarna Mac Allister niet kon laten om gaan juichen voor het gezicht van Onana.

Invalbeurt Ian Maatsen

Niet lang na Malen, kwam ook Ian Maatsen in de ploeg bij Aston Villa. De Oranje-international maakte zichzelf direct belangrijk door de 3-0 van Salah te voorkomen. Niet veel later toonde Boubacar Kamara zijn bravoure door Florian Wiertz door de benen te spelen vlak voor zijn eigen doel.

'Moeten daar ver vandaan blijven'

Na het duel verscheen aanvoerder Virgil van Dijk voor de camera's van TNT Sports. "Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden", antwoordde hij of hij zich dankzij de overwinning beter voelt. "Maar winnen en het behouden van een clean sheet voelt altijd goed."

"Er is veel ruis de laatste weken waar wij geen controle hebben, maar wel mee moeten dealen", vervolgde Van Dijk over de afgelopen weken bij Liverpool. "We leven in een wereld waarin iedereen een mening kan uiten op allerlei platforms. Wij moeten daar ver vandaan blijven en gewoon ons ding doen. Soms schijnt de zon en soms regent het"

