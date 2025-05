Toekomst van veelbelovende trainer Xabi Alonso duidelijk: 'Akkoord bereikt'

Xabi Alonso wordt volgens Spaanse media de opvolger van Carlo Ancelotti bij Real Madrid. De Spaanse trainer loodste Bayer Leverkusen de afgelopen jaren naar de Europese top en keert terug bij de club waar hij jarenlang op het middenveld speelde.

Volgens Marca heeft Xabi Alonso een akkoord bereikt met de Koninklijke en zal hij een contract voor drie jaar tekenen, tot 2028, als opvolger van Carlo Ancelotti. De bekende sportkrant meldt dat Ancelotti en Real Madrid op 25 mei, na de wedstrijd tegen Real Sociedad (de laatste wedstrijd van de Madrilenen dit seizoen), hun samenwerking zullen beëindigen.

Veelbelovende trainer

Alonso wordt gezien als een van de meest veelbelovende trainers van dit moment en lijkt klaar voor de volgende stap in zijn carrière. Hij keert terug naar een club waar hij eerder als speler furore maakte en nog steeds zeer geliefd is. Afgelopen seizoen pakte hij de dubbel met Bayer Leverkusen. Hij onttronde Bayern München, dat na elf jaar zijn hegemonie in de Bundesliga kwijtraakte. Daarnaast won hij ook de DFB-Pokal en de Duitse Supercup.

Nieuwe job

Door het uitblijven van succes ligt het hoofd van toptrainer Ancelotti op het hakblok. Meerdere spelers van Real Madrid schijnen helemaal klaar te zijn met de Italiaan en gooiden hem al voor de bus. De 65-jarige Ancelotti zou niet zonder werk komen te zitten bij een vertrek uit de Spaanse hoofdstad. Hij zou aan zijn bondscoachschap kunnen gaan werken bij een grootmacht in de voetbalwereld: Brazilië.

Titelstrijd in Spanje

Voor het zover is kan Ancelotti Real Madrid nog kampioen van Spanje maken. Daarvoor moet hij met zijn ploeg in ieder geval komende zondag af zien te rekenen met koploper FC Barcelona. Lukt dat, dan ligt na El Clasico de strijd om de titel in La Liga nog helemaal open met een paar duels te gaan. Mislukt die missie, dan gaat Real Madrid roemloos ten onder dit seizoen. Ancelotti vertrekt dan nog voor het WK voor clubs begint.

