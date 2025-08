Bayer Leverkusen boekte een moeizame 2-1 overwinning op Fortuna Sittard, maar voor trainer Erik ten Hag kwam dat niet als een verrassing. De Nederlander was tevreden over het optreden van zijn ploeg, maar erkent dat er nog werk aan de winkel is. "Alleen, we zijn nog lang niet compleet", vertelt Ten Hag aan Sportnieuws.nl.

Leverkusen legde een sterke eerste helft op de mat en leidde met 2-0, maar na rust zakte het niveau aanzienlijk. In de slotfase werd het zelfs nog spannend, maar uiteindelijk wist de ploeg de zege met 2-1 veilig te stellen. "Fortuna is natuurlijk veel verder in de voorbereiding, want die beginnen volgende week aan de competitie. Voor ons duurt het nog een week langer. Wij zijn nog in de opbouw en dat heb je gezien. We hebben heel hard getraind. Dus de eerste helft was een stuk beter dan de tweede helft, dat was logisch", oordeelt Ten Hag.

Herstel na flinke kritiek

Ten Hag kreeg in Duitsland na de pijnlijke 5-1 nederlaag tegen Flamengo onder 21 te maken met flinke kritiek, maar herstelde zich met zeges op VfL Bochum (2-0) en Fortuna Sittard (2-1). "Ja, tevreden…", zegt Ten Hag met enige twijfel. "Het gaat goed met het team. Alleen, we zijn nog lang niet compleet. Wij zullen absoluut nog een aantal spelers moeten gaan aantrekken om onze ambities te verwezenlijken."

De trainer pleitte eerder voor het aanblijven van leider Granit Xhaka, maar de clubleiding liet hem toch vertrekken. Daarmee komt de teller met vertrokken sterkhouders op vier, eerder vertrokken Florian Wirtz, Jeremie Frimpong en Jonathan Tah ook al. "Dat is inherent aan voetbal bij een club als Leverkusen. We wisten van tevoren dat we een nieuw team moesten gaan bouwen. We moeten een nieuw tijdperk bewerkstelligen. Dat begint helemaal onderaan. Het was makkelijker geweest als er niet zoveel gaan, want nu is de moeilijkheid simpelweg vele malen hoger."

'Er gaan spelers bij komen'

Ten Hag heeft vertrouwen in het werk van sportief directeur Simon Rolfes. "Er gaan zeker spelers bij komen. We hebben heel veel wedstrijden te spelen in een heel korte tijd en het schema is écht heel druk. Dat kun je niet met elf spelers, dan heb je echt een selectie nodig die op alle posities dubbel bezet is", vervolgt Ten Hag.

Ten Hag werkte tussen 2013 en 2015 bij de beloften van Bayern München en lijkt zich goed thuis te voelen in Duitsland. De Leverkusen-coach nuanceert. "Engeland was prima, Nederland was prima, maar ik ben ook blij om in Duitsland te zijn", sluit hij lachend af. Leverkusen begint het seizoen op 23 augustus met een thuiswedstrijd tegen Hoffenheim.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.