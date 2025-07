Het WK voor clubs werd zaterdag opgeschrikt door een horrorblessure voor Bayern München-sterspeler Jamal Musiala. De Duitse voetballer raakte bij een botsing met PSG-doelman Gianluigi Donnarumma zwaar geblesseerd. De Italiaanse keeper barstte daarna in tranen uit, maar kreeg er na afloop flink van langs van collega Manuel Neuer.

Musiala wilde druk zetten op Donnarumma, maar de Italiaanse doelman dook naar de bal en was net iets eerder bij de bal. Door zijn duik kwam de voet van de Duitse voetballer echter klem te zitten en direct was duidelijk te zien dat zijn voet en been niet meer in de juiste houding stonden. De vrees is daarom heel groot dat Musiala een zware blessure heeft opgelopen. De PSG-keeper schrok zich rot en barstte in tranen uit door het incident.

Bayern-doelman Neuer had echter weinig medelijden met Donnarumma en fileerde hem na afloop van de wedstrijd: "Het is een situatie waarbij je het risico accepteert. Het is een situatie waarbij je er niet zo in hoeft te gaan. Zo duiken is een risico en je accepteert daarmee het risico dat je je tegenstander blesseert. En daarna doet hij niets."

'Ik had anders gereageerd'

De Duitse keeper besloot Donnarumma daarmee te confronteren: "Ik liep naar hem toe en vroeg of hij niet even naar hem toe wilde gaan. Jamal ligt daar en moet waarschijnlijk in het ziekenhuis blijven. Ik denk dat het wel zo gepast is om uit respect naar hem toe te gaan, hem het beste te wensen en sorry te zeggen. Daarna ging hij pas naar Jamal."

Met de tranen van zijn collega kon hij dan ook weinig: "Ik weet het niet, Italianen zijn heel emotioneel. Of je hem gelooft of niet is iets dat iedereen zelf moet beslissen. Ik zou anders gereageerd hebben."

Schok voor teamgenoot

De blessure van Musiala leidde tot grote schrik bij zijn teamgenoten op het veld, maar ook daarnaast. Alphonse Davies moest door een kruisbandblessure het WK missen en keek de wedstrijd dan ook vanuit huis. Hij keek samen met zijn fans naar de wedstrijd via een livestream en dus zag iedereen hoe hij het moment beleefde.

PSG naar halve finales WK

Voor Bayern was het helemaal een rampdag, want naast de zware blessure voor Musiala verloor de Duitse topclub met 2-0 van PSG. De regerend Champions League-winnaar kreeg later in de wedstrijd nog twee rode kaarten, maar wist toch de halve finales te bereiken. Daarin wacht Real Madrid. De Spaanse topclub won met 3-2 van Borussia Dortmund.