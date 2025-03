Topscheidsrechter lijkt bestand voor immense druk tijdens PSV - Ajax: 'Daar ben ik van overtuigd'

Voormalig scheidsrechter Reinold Wiedemeijer prijst de KNVB voor hun besluit om Serdar Gözübüyük de leiding te geven over de kraker tussen PSV en Ajax. In deze zespuntenwedstrijd tussen de titelfavorieten kan niets aan het toeval worden overgelaten. "Danny Makkelie en Gözübüyük beginnen in ieder geval niet met een achterstand, zoals anderen scheidsrechters wél doen", benadrukt Wiedemeijer tegenover Sportnieuws.nl.

De in Haarlem geboren scheidsrechter moet ervoor zorgen dat de titelstrijd niet verder wordt overschaduwd door arbitrale missers en daar staat Wiedemeijer volledig achter. "Gözübüyük is gewoon de beste keuze op dit moment. Hij fluit heel stabiel, terwijl Danny Makkelie een mindere periode achter de rug heeft. Dan ligt hij toch automatisch onder een vergrootglas en ik denk dat de KNVB dat niet wil. Ik kan me zeker vinden in deze aanstelling. Serdar wordt steeds beter, dus laat hem 'De Topper' tussen PSV en Ajax maar fluiten."

Dit is Serdar Gözübüyük: scheidsrechter bij PSV - Ajax eist respect, wacht op eindtoernooi en raakte meermaals in opspraak

Slechts twee échte 'toparbiters'

Volgens Wiedemeijer is het niet opmerkelijk dat slechts twee arbiters van het Nederlandse trainersgilde in aanmerking komen voor ‘De Topper’. "Dat is eigenlijk altijd al zo. Voorheen hadden we Dick Jol en Mario van der Ende, daarna Pieter Vink en Erik Braamhaar en toen werd iedereen ingehaald door Björn Kuipers. Die jongens hebben de meeste ervaring als international en krijgen daarom de moeilijkste wedstrijden. Wat dat betreft is het logisch dat Makkelie of Gözübüyük deze wedstrijd moet leiden. Het móét goed gaan."

Hoewel Makkelie de voornaamste kandidaat was om het duel tussen de nummer één en twee te fluiten, besloot scheidsrechtersbaas ervoor om de ervaren leidsman naar de degradatiekraker tussen PEC Zwolle en RKC Waalwijk te sturen. Wiedemeijer verwacht niet dat Makkelie gaat mokken. "Hij heeft al zoveel successen en teleurstellingen meegemaakt, die kan hier hartstikke goed mee omgaan", gaat de ex-arbiter verder. "Hij heeft zelf ook een mooie wedstrijd met grote belangen. Natuurlijk is hij teleurgesteld, want hij wil zo hoog mogelijk fluiten, maar de KNVB kiest terecht even voor een ander."

Dit is de scheidsrechter bij PSV - Ajax: toparbiter floot ook vorige ontmoeting tussen de titelkandidaten

Immense druk op schouders van Gözübüyük

De kritiek op de arbitrage blijft dit seizoen escaleren, met een absoluut dieptepunt in de vorige speelronde. Dennis Higler maakte meerdere opmerkelijke fouten, die volgens velen zelfs het wedstrijdresultaat beïnvloedden. Dit zorgde voor een storm van verontwaardiging in de Nederlandse voetbalwereld, waardoor de druk op Gözübüyük enorm is. "Hij heeft al meerdere keren bewezen dat hij hier héél goed mee kan omgaan. Hij gaat ook gewoon een goede pot fluiten, daar ben ik van overtuigd", vervolgt Wiedemeijer.

Higler kreeg een stortvloed aan kritiek te verduren, met oud-topscheids Mario van der Ende als een van zijn felste critici. Volgens Wiedemeijer zullen toparbiters zoals Makkelie en Gözübüyük minder snel zó hard worden aangepakt. "Bij zo'n 'domme' fout worden zij natuurlijk wel flink bekritiseerd, maar hun draagvlak is veel groter. Dan kunnen mensen niet roepen: Had dan Makkelie er neergezet. Danny Makkelie en Gözübüyük beginnen in ieder geval niet met een achterstand, zoals anderen scheidsrechters wél doen. Maar nogmaals, als ze een een doelpunt onterecht laten doorgaan of afkeuren, dan valt Nederland echt wel over ze heen."

'Alles was fout': keiharde kritiek van oud-topscheids op Dennis Higler, die 'alle geloofwaardigheid kwijt is'

Spanning bij de VAR

De oud-scheidsrechter, die ooit bij ESPN toelichting gaf op controversiële arbitrale keuzes, verwacht dat ook de VAR de nodige spanning zal voelen. Pol van Boekel fungeert vanuit Zeist als VAR, ondersteund door Michael Osseweijer. "Die voelen ook de druk, hè. Dat is de afgelopen tijd ook niet allemaal goed gegaan, dus daar zullen alle ogen ook volop gericht staan. Laten we hopen dat die jongens daar gewoon normaal mee omgaan en dat de clubs de wedstrijd beslissen. Dat is ook wel een keer lekker, want het wordt er niet makkelijker op met al die kritiek. Het lijkt net alsof Nederlandse scheidsrechters er helemaal niks meer van kunnen..."

