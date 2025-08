De Servische tennisser Novak Djokovic volgt de trend in de topsportwereld en wordt binnenkort eigenaar van een voetbalclub. De 24-voudig grandslamwinnaar wordt de nieuwe mede-eigenaar van de Franse tweedeklasser Le Mans.

De Serviër gaat de samenwerking aan met Jorgos Frangulis, de vriend van de Belarussische tennisster Arina Sabalenka. Zij is de nummer één van de wereld. Frangulis is tevens algemeen directeur van Oakberry, dat via het Braziliaanse investeringsfonds OutField in Le Mans stapt, zo meldt L'Équipe.

Felipe Massa

Opvallend is dat Djokovic en Frangulis niet de enige grote namen zijn die betrokken raken bij Le Mans. Ook de Braziliaanse oud-Formule 1-coureur Felipe Massa en de Deense autocoureur Kevin Magnussen stappen in de club. Hun visie is om de motorsporttraditie van de stad, bekend van de 24 uur van Le Mans, te combineren met voetbal.

Ligue 2

Le Mans speelt momenteel in de Ligue 2, de tweede divisie van Frankrijk. Een van de eerste doelen is promotie naar de Ligue 1. Een grote stap, want vorig seizoen speelde de club zelfs nog op het derde niveau. Voor Frangulis is het niet de eerste voetbalclub waar hij bij betrokken is; hij was eerder actief bij het Braziliaanse Coritiba. Djokovic en Sabalenka zijn goede vrienden in de tenniswereld, wat mogelijk een rol heeft gespeeld in deze samenwerking.

Het investeren is een trend van de afgelopen jaren. Dat het kan werken, bewijst het voorbeeld van Wrexham. De oudste club van Wales promoveerde voor het derde seizoen op rij na investeringen van bekende acteurs. In Frankrijk worden er recent ook miljoenen euro's gepompt in Paris FC. De club promoveerde vorig seizoen na een afwezigheid van 46 jaar opnieuw naar de Ligue 1.

Peperduur resort

Djokovic heeft na zijn verloren halve finale tegen Jannik Sinner op Wimbledon een kleine tennispauze ingelast. Hij slaat het Masterstoernooi van Canada over en spendeert zijn vrije tijd op een luxe resort. Het geniet samen met zijn vrouw en kinderen van een vakantie op het Griekse eiland Mykonos.

Dat doen ze in één van de duurste resorts ter wereld. Formule 1-coureur Lewis Hamilton, oud-topvoetballer Wayne Rooney, zangeres Ariana Grande en acteur Leonardo DiCaprio brachten allemaal een bezoekje aan het vernieuwde Nammos-resort.