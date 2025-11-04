Erik ten Hag zijn naam zingt weer rond in de voetballerij. Op maandag werd al gemeld dat de Engelse laagvlieger Wolverhampton Wanderers interesse heeft in de Nederlandse oefenmeester. Nu blijkt ook dat Ten Hag zelfs ook wel oren heeft naar deze nieuwe klus.

Wolverhampton Wanderers heeft slechts twee punten na tien wedstrijden, waardoor de club stijf onderaan staat in de Premier League. Afgelopen weekend verloor de ploeg met 3-0 van Fulham, wat betekende dat manager Vitor Pereira op straat werd gezet.

Op zoek

De Britse club zoekt daarom naar een nieuwe oefenmeester. Eerder voerde het bestuur al gesprekken met Gary O'Neil, die de Wolves in het verleden al eens coachte, maar tot een overeenstemming kwam het tot dusver niet.

De clubloze Ten Hag is dan ook een van de mogelijke andere kandidaten om het roer over te nemen. ESPN meldt dat Ten Hag 'zelf wel oren heeft naar een gesprek over een eventuele samenwerking.'

Niet elke week

De oud-trainer van Ajax was eerder al eens actief op de Engelse velden. Hij coachte Manchester United, waar hij door tegenvallende resultaten werd ontslagen. Daarnaast werd Ten Hag eerder dit seizoen razendsnel de laan uit gestuurd bij Bayer Leverkusen. De Nederlander beseft dan ook dat een kans om een Premier League-club te coachen niet elke week voorbijkomt.

Valkuilen

Toch is de Nederlander niet honderd procent zeker of hij nu alweer aan de slag wilt aan. Hij heeft namelijk 'zijn bedenkingen bij het aannemen van een nieuwe klus tijdens een seizoen'. Voor een trainer is het namelijk fijner om aan het begin van een nieuw seizoen in te stappen, aangezien er dan meer tijd is om voor te bereiden.

Ook is er nog een andere mogelijke valkuil, en dat is het gewenste profiel van Wolverhampton Wanderers. De Britse club trekt namelijk het liefst een jongere trainer aan. De 55-jarige Ten Hag is ouder dan andere gegadigden. Zo worden dee 44-jarige Michael Carrick en 42-jarige Rob Edwards ook gelinkt aan de job.

