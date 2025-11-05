Oranje-international Memphis Depay heeft een dringend verzoek gekregen van zijn club Corinthians. Dat wil af van de hoge kosten rondom de voetballer en hoopt daarom dat Memphis nieuwe woonruimte zoekt. De aanvaller verblijft namelijk in een extreem dure suite.

De directeur van Corinthians, Osmar Stábile, deed het verzoek in een meeting met zijn adviseurs. Depay verblijft al lange tijd in een hotelsuite in São Paulo. Het Braziliaanse medium UOL Esporte heeft de notulen van het overleg ingezien.

Daaruit bleek dat de club af wil van de hoge kosten rondom Memphis. "Hij moet het hotel verlaten en vertrekken naar een goedkoper huis of appartement", werd er beschreven.

40.000 euro per maand

Het verblijf van de 31-jarige Depay, die in september 2024 tekende bij Corinthians, kost de club omgerekend zo'n 40.000 euro per maand. Daarnaast wordt ook zijn eten en zijn chauffeur vergoed. Bij het hotel zijn ook services als schoonmaak, wassen en conciergewerk inbegrepen.

Memphis zou zelf ook hebben ingestemd met het plan om andere woonruimte te zoeken. Toch zijn er nog geen ontwikkelingen rondom een verhuizing gaande.

Bij zijn komst naar Brazilië, ruim een jaar geleden, bekeek de Nederlander ook huizen in de wijk Alphaville. Hij ging echter niet akkoord met die woonruimte omdat de afstand tussen de gated communtity en het trainingscomplex van Corinthians te groot zou zijn. Het hotel waar hij nu verblijft is een stuk dichterbij.

Rel rondom zwangerschap

Memphis heeft momenteel wel meer aan zijn hoofd. Er gaan namelijk hardnekkige geruchten rond over een zwangerschap die hij zou hebben veroorzaakt. Het gaat om influencer en lifestylejournalist Lary Simões, die vorige maand ontdekte zwanger te zijn. Toen zij Memphis confronteerde met het nieuws, zou hij slecht hebben gereageerd en afstand hebben genomen.

Na alle hectiek nam Simões via Instagram de tijd om de situatie verder te duiden. Ze verduidelijkte dat dit de enige manier is waarop ze reageert op het nieuws. De influencer meldde dat de Nederlandse voetballer inmiddels contact heeft opgenomen. 'We gaan proberen dit op de beste manier op te lossen', schreef ze.

Nederlands elftal

Depay wordt deze maand ook weer in Nederland verwacht. Oranje speelt tegen Polen (14 november) en Litouwen (17 november). Een overwinning tegen de Polen is genoeg voor Nederland om zich te plaatsen voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Depay is met 54 interlandgoals de topscorer aller tijden van Oranje. Ook heeft hij de meeste assists (36) achter zijn naam.

