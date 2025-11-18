Schotse voetballer Scott McTominay heeft dinsdag voor een droomstart gezorgd bij de nationale ploeg in de wedstrijd tegen Denemarken. Dankzij zijn wereldgoal staat Schotland virtueel bovenaan in de poule in de strijd om WK-kwalificatie.

Napoli-speler McTominay zette Schotland al na drie minuten met een prachtige omhaal op voorsprong. Hij wist de bal in de onderhoek langs de keeper van Denemarken te werken. Daardoor staan de Schotten met 13 punten virtueel bovenaan in groep C in de WK-kwalificatie.

Denemarken blijft bij een nederlaag op 11 punten staan en wordt daarmee tweede in de poule.

McTominay maakte in 2024 de overstap van Manchester United naar Napoli. Daar kwam de middenvelder in 44 wedstrijden op 14 doelpunten. Voor Schotland scoorde hij 13 keer in 65 interlands, maar deze omhaal zal ongetwijfeld de mooiste zijn.

Spanje

Ook Spanje kwam al op een snelle voorsprong dinsdagavond. Het eerste schot op het doel van Turkije was meteen raak. Dankzij Dani Olmo werd het 1-0. De Spanjaarden blijven daardoor ook virtueel bovenaan staan in de poule met 18 punten. Turkije staat tweede met twaalf punten.

In Europa hebben Engeland, Frankrijk, Kroatië, Portugal, Noorwegen, Duitsland en Nederland zich al geplaatst voor het WK van 2026 in Noord-Amerika.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.