Er is het nodige te doen rondom Vinicius Junior. De Braziliaanse steraanvaller van Real Madrid heeft naar even zeggen een hoop verkeerde dingen gedaan tijdens zijn relatie met Virgínia Fonseca. Vinicius lijkt ook te hinten op een definitieve breuk.

Vorige maand leek alles nog koek en ei tussen de twee, toen Vinicius op de voorpagina's van Braziliaanse roddelbladen opdook. Dat had alles te maken met zijn relatie met Fonseca, een in Brazilië zeer populaire tv-presentatrice. Vinicius zou meermaals zijn gezien met de beroemde (vijftig miljoen volgers op Instagram) moeder van drie.

Vinicius gaat diep door het stof

De liefde lijkt nu echter bekoeld en Vinicius steekt de hand in eigen boezem. Via zijn sociale media-kanalen, want hij gaat openlijk door het stof. De reden daarvoor zouden gesprekken met modellen zijn, terwijl Vinicius dus een relatie had.

"Onlangs maakte ik een situatie mij waardoor ik gedwongen werd naar mezelf te kijken en gedrag te herkennen dat niet overeenkomt met wie ik wil zijn", zo schrijft de Real Madrid-ster op Instagram. Vervolgens noemt hij Virginia, die veel verdriet lijkt te hebben door de handelswijze van de voetballer.

Vinícius Júnior has publicly apologized on Instagram for cheating on Virginia: https://t.co/qhcY2LGK8Q pic.twitter.com/GzjschNyn7 — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) October 9, 2025

"Virginia is een ongelooflijke en bewonderenswaardige vrouw en iemand voor wie ik enorm veel respect heb", meldt Vinicius. "Sinds we haar kennen is ze drie keer naar Madrid gekomen om me te zien, waarbij ze haar verplichtingen, routine en leven opzij zette om bij mij te zijn." Dat schepte een band tussen de voetballer en de wereldberoemde presentatrice. "Hoewel we nog geen stel waren, was er een oprechte connectie."

Nieuwe start zonder leugens

Daar lijkt nu weinig meer van over. Vinicius heeft openlijk spijt van zijn gedrag en dat dat hij haar heeft teleurgesteld. "Daarom wil ik me publiekelijk verontschuldigen, met een open hart, omdat ik nu begripj dat een echte relatie alleen gestaat als er respect, vertrouwen en transparantie is." Vinicius hoopt te hebben geleerd van zijn fouten. "Het idee is nu om op nul te beginnen. Zonder leugens, ruzies en maskers. Maar met liefde, genegenheid en respect."

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.