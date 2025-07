Sommige mensen hebben een goede band met dieren. Zo houden ze ontzettend van hun hond of kat, maar niet iedereen deelt zijn/haar geluk met een standaard huisdier. Zo had de familie van de Zwitserse voetbalster Alayah Pilgrim een wel heel bijzonder dier in huis.

Pilgrim laat regelmatig zien te kunnen dansen. Dat deed ze ook nadat ze in de tweede groepswedstrijd tegen IJsland de allesbeslissende 2-0 maakte, waarna ze een dansje uit de hoge hoed toverde. De Zwitserse zorgt dan ook voor het nodige vermaak. Dit doet ze echter niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten zoals tijdens de persmomenten.

Leeuw

Zo kreeg Pilgrim tijdens de persconferentie naar aanloop van de kwartfinale een vraag over haar bijzondere band met leeuwen. Daarop vertelde ze een bijzonder verhaal. "Mijn moeder is opgegroeid met een leeuw", aldus de voetbalster. Dat opgroeien met een leeuw kwam doordat haar opa advocaat was voor een circus, en op een dag drie leeuwenwelpjes kreeg aangeboden.

Twee van de welpjes waren te zwak en stierven. "Maar Mauzli overleefde en werd vervolgens opgevoed in het huis van mijn moeder. Hij leefde met haar samen en in de winter gingen ze samen sleeën. Mijn grootvader was bovendien schoolhoofd en ging met de leeuw aan een ketting naar school."

Treurig einde

Maar aan het verhaal van Mauzli kwam helaas een treurig einde. Op een dag viel hij uit zijn kooi, waardoor hij zijn rug brak en moest worden ingeslapen. Ondanks dat is de leeuw nog steeds onder de familie.

"Omdat hij veel voor me betekende, liet mijn grootvader hem opzetten en plaatste hem bij de ingang van zijn advocatenkantoor," vertelt Pilgrim lachend. "Hij stond daar om inbrekers af te schrikken. En nu staat hij bij ons in de woonkamer."

Pilgrim moet op vrijdag weer in actie komen. Dan neemt ze het met de Zwitserse ploeg op tegen de Spanjaarden in de kwartfinale.