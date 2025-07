Liverpool is midden in een verdrietige periode toch maar begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. De kampioen van Engeland kreeg twee weken geleden te maken met een drama doordat selectiespeler Diogo Jota overleed bij een auto-ongeluk. Zondag stond desondanks de eerste oefenwedstrijd op het programma.

Minuten voordat de spelers het veld van het stadion van Preston North End betraden, zongen duizenden fans het iconische lied You'll Never Walk Alone, dat al jaren met de club Liverpool verbonden is. Allemaal ter ere van de op 28-jarige leeftijd overleden Portugees. Ook de fans van Preston zongen massaal mee met het lijflied van The Reds. Er was zelfs een zangeres ingehuurd om het lied live te brengen en voor extra kippenvel en tranen op de tribunes te zorgen.

'Verdrietige' Arne Slot spreekt openhartig over overlijden Diogo Jota: 'Vragen waar we dagelijks mee bezig zijn' Het overlijden van Diogo Jota en zijn broer André Silva heeft diepe sporen achtergelaten bij Liverpool. Hoofdtrainer Arne Slot spreekt openhartig over het verdriet binnen de club, zijn persoonlijke herinneringen aan de Portugees en hoe het team probeert de draad weer op te pakken.

Indrukwekkende minuut stilte

Na het handjes schudden was het ook meteen tijd voor een minuut doodse stilte. Op het scherm werd een foto van Diogo Jota en zijn overleden broer André Silva getoond. Het hele stadion was stil en de Liverpool-spelers stonden met de armen over elkaars schouders om extra steun te bieden. Na het moment van respect, dat door iedereen in het stadion werd gehonnoreerd, eindigde de livestream van het officiële Liverpool-kanaal op YouTube om de wedstrijd naar de rechtenhouders te sturen.

Arne Slot

De Nederlandse trainer Arne Slot heeft zijn spelers bij Liverpool voorgesteld om het voorbeeld van hun overleden ploeggenoot Diogo Jota te volgen bij de verwerking van diens dood. Volgens de coach van Liverpool was Jota altijd zichzelf en liet hij zich nooit van de wijs brengen.

Liverpool begon zondag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, tien dagen nadat Diogo Jota in Spanje verongelukte. "Het is heel moeilijk om de juiste woorden te vinden, omdat we constant discussiëren over wat gepast is", zei Slot tegen clubmedia van Liverpool. "Wat is gepast? Kunnen we weer trainen? Kunnen we weer lachen? Kunnen we boos zijn als er een verkeerde beslissing wordt genomen?"

'Misschien het beste voor ons'

Slot nam de levenswijze van Diogo Jota als voorbeeld. "Ik heb tegen de spelers gezegd dat het misschien het beste voor ons is om ermee om te gaan zoals Jota zou hebben gedaan. Hij was altijd zichzelf, het maakte niet uit of hij tegen mij praatte, tegen zijn teamgenoten, tegen de staf, hij was altijd zichzelf."

