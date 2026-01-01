Nu het nieuwe jaar 2026 van start is gegaan, betekent dat ook dat de transfermarkt geopend is. Halverwege het seizoen is er een behoorlijk aantal spelers in de VriendenLoterij Eredivisie dat uit hun contract loopt. Die zijn dus óf nu voor een habbekrats op te pikken óf lopen in de zomer de deur uit. Sportnieuws.nl zet een aantal namen op een rij.

Nu de markt weer open is, gaat al het transferspektakel ook weer starten. Er zijn in de Eredivisie behoorlijk wat spelers die uit hun contract lopen en die zouden zomaar interessant kunnen zijn voor andere clubs. Zowel talenten, als routiniers wachten nog altijd op een nieuw contract óf nieuw avontuur.

Quinten Timber

Quinten Timber is geen verrassing. Hij verloor deze zomer zijn aanvoerdersband omdat hij zijn aflopende contract niet wilde verlengen. Nu een half jaar later is die situatie nog niet veranderd. Hij dreigt daarmee aanstaande zomer transfervrij te vertrekken, ten spijt van de Feyenoorders. Volgens Tuttosport wil Juventus hem wel overnemen deze winter, maar of dat gaat gebeuren is allerminst zeker.

Wout Weghorst

Een collega van hem bij het Nederlands eltal, Wout Weghorst, loopt ook uit zijn contract. De Ajax-spits is momenteel geblesseerd bij de nummer 3 van de competitie. Hij kwam in de zomer van 2024 bij de club na het EK. Momenteel is er nog geen enkel signaal dat Weghorst alweer zijn biezen zou willen pakken bij Ajax, zeker niet met het WK in het verschiet. Maar er zijn evenmin berichten dat Ajax zijn contract gaat verlengen.

Remko Pasveer

Dat is in de situatie van Ajax ook niet zo gek. In Amsterdam zijn ze voornemens om vanaf februari met nieuw beoogd technisch directeur Jordi Cruijff in zee te gaan. Vermoedelijk gaan er ook dan pas keuzes gemaakt worden over het eventueel verlengen van contracten. Het zijn er meerdere namelijk, ook Remko Pasveer loopt binnenkort uit zijn contract. De 42-jarige keeper is tweede doelman achter de gehuurde Viteszlav Jaros.

Justin Bijlow

Een andere opvallende keeper die uit zijn contract loopt is Justin Bijlow. De keeper van Feyenoord was eerder dichtbij een transfer naar Southampton maar deze ketste om medische redenen af. De vraag kwam toen al of hij ooit nog wel een transfer kon maken met zijn slechte knie. Momenteel is hij tweede doelman bij 'zijn cluppie', maar heeft hij dus nog geen nieuw contract ontvangen.

Ronald Koeman Jr.

Een andere bijzondere naam uit het keepersgilde van de Eredivisie is Roanld Koeman Jr. De 30-jarige doelman van Telstar wilde graag nog eens een Eredivisie-avontuur meemaken, maar promoveerde toen pardoes met Telstar naar het hoogste niveau van Nederland. Daar imponeert hij ook weer met cruciale reddingen. De zoon van de bondscoach heeft nog geen keuze gemaakt over zijn contract.

Thijmen Blokzijl

Een andere interessante speler die uit zijn contract loopt is Thijmen Blokzijl. De 20-jarige verdediger van FC Groningen staat te boek als groot talent en werd vorig jaar vooral bekend door zijn doelpunt tegen Ajax, waardoor de Amsterdammers de titel uiteindelijk misliepen. Dit jaar staat hij vooral bekend om zijn goede prestaties bij Groningen. Groningen zal snel zijn contract willen verlengen, willen ze nog centen aan hem overhouden. Want verschillende topclubs zouden interesse hebben.

Souffian El Karouani

De back van Utrecht is de revelatie van deze seizoenshelft. Eerder zag hij een overstap naar Spartak Moskou in rook opgaan, maar nu in de winter staan nog altijd een boel clubs in de rij voor hem. Dat Utrecht hem nóg langer aan de club kan verbinden lijkt dus een utopie. Namen als Ajax en Fenerbahçe doen al een tijd de ronde rondom El Karouani.

