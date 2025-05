Trotse Oranje Leeuwin deelt pikant moment met haar vriendin: 'Je bent de beste'

Voetbalster Vivianne Miedema heeft lieve beelden gedeeld op sociale media. Haar vriendin Beth Mead won afgelopen weekend de Champions League, waarna de trotse Oranje Leeuwin het veld opliep en haar een warme knuffel gaf. En dat is best een bijzondere actie.

De 124-voudig Oranje-international staat namelijk onder contract bij Manchester City, een grote concurrent van Arsenal. Miedema was dus supporter van de rivaal van haar eigen club. Arsenal won de finale van de Champions League verrassend met 1-0 van FC Barcelona.

Oranje Leeuwin 'strontchagrijnig' na mentale klap: 'Ik voelde meteen dat het niet goed was' Oranje Leeuwin Vivianne Miedema kreeg twee weken geleden een fysieke én mentale klap te verwerken. Dat onthult ze in haar eigen column in het AD. Tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk ging het mis. "Deze keer vond ik het gigantisch taai."

Beth Mead

The Gunners waren sowieso al Oranjegekleurd met Daphne van Domselaar in de goal en de Nederlandse trainster Renée Slegers. Miedema-vriendin Mead speelde een rol als invaller. De Zweedse Stina Blackstenius was de heldin van de dag met haar doelpunt in de 74ste minuut.

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

'Trotse vriendin'

Manchester City-spits Miedema deelt lieve beelden op Instagram. 'Gewoon een trotse vriendin', schrijft ze eronder. Trots staat ze op de foto met de 30-jarige Mead en haar ontvangen medaille. De Engelse voetbalster is ook international voor haar nationale team. 'Je bent de beste persoon ooit', reageert ze liefdevol in de comments.

Het bleef niet alleen met een fotootje achteraf. Miedema kwam zelfs het veld oplopen van het Estádio José Alvalade (stadion van Sporting) in Portugal. Daar gaf ze haar vriendin en andere teamgenoten een warme knuffel.

Dit is Vivianne Miedema: relatie met oud-teamgenote, topscorer van Oranje en twijfels over eigen lichaam Vivianne Miedema heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd, maar haar weg naar succes vergde ook enorm veel mentale kracht. Meerdere keren moest ze maandenlang revalideren, waarbij haar grote liefde Beth Mead een steunpilaar voor haar was. Dit is alles wat je moet weten over een van de meest invloedrijke speelsters in de geschiedenis van de Oranje Leeuwinnen.

Arsenal

Miedema zal namelijk nog genoeg speelsters kennen bij Arsenal. Ze speelde tussen 2017 en 2024 voor de club waar ze als spits een heldenstatus ontving. In ruim honderd wedstrijden maakte ze liefst tachtig doelpunten voor Arsenal. Ze vertrok vorige zomer naar Manchester City, waar ze een driejarig contract tekende.

De Champions League-winst van Arsenal is een verrassing want de ploeg van trainster Slegers werd geen kampioen van de Women's Super League. De club werd dit seizoen tweede achter Chelsea, dat met een ruime voorsprong kampioen werd. Manchester City en Miedema eindigden op plek vier op het hoogste niveau van Engeland.