Turkse topscorer in opspraak na omstreden groet: schorsing voor clash met Nederland dreigt

Merih Demiral werd dinsdagavond de held van Turkije nadat hij met twee treffers zijn land naar de kwartfinale van het EK hielp. Hij vierde zijn tweede treffer echter met de 'wolvengroet', een symbool van de ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven. Die groepering is in Frankrijk sinds 2020 verboden en staat in Duitsland onder toezicht. Niet gek dus dat Demiral voor veel ophef zorgde.

Bij de wolvengroet worden de middel- en ringvinger naar de duim gebracht, terwijl de wijsvinger en pink naar boven wijzen. Zo moeten de vingers een wolvenbek en wolvenoren vormen. Het verwijst dus naar de Grijze Wolven, een Turkse extreemrechtste groepering die intimidatie en geweld niet schuwt. Het Europees Parlement riep de Europese Unie in 2021 nog op om de Grijze Wolven aan te merken als terroristische organisatie.

Verboden

In sommige landen zijn de groep of haar symbolen al verboden. Dat laatste geldt voor bijvoorbeeld Oostenrijk, de tegenstander van Turkije in de achtste finale van het EK. De Grijze Wolven hebben banden met de ultranationalistische MHP-partij in Turkije, die daar een regering vormt met de AK-partij van president Reyep Erdogan.

'Trots om Turk te zijn'

Demiral zelf legt het vieren als volgt uit: "De manier waarop ik feest vierde, heeft iets te maken met mijn Turkse identiteit. Daarom maakte ik dit gebaar. Ik zag mensen in het stadion die ook dit gebaar maakten. Er was geen verborgen boodschap. We zijn allemaal Turken, ik ben erg trots om Turk te zijn en dat is het doel van dit gebaar." Demiral zei te hopen dat hij het gebaar nog vaker kan maken om zijn blijdschap te uiten.

Eerdere schorsing voor extremistische teksten op EK

Zaterdag treft de verdediger met Turkije Oranje in de kwartfinales. Als hij geen schorsing krijgt, tenminste. De UEFA is namelijk een onderzoek gestart naar het voorval. Eerder dit Europees Kampioenschap werd de Albanese spits Mirlind Daku al geschorst door de Europese voetbalbond nadat hij het publiek had aangezet tot het zingen van politiek extremistische teksten. Dat deed hij door een megafoon na het duel tegen Kroatië (2-2). De schorsing bedroeg twee wedstrijden en het zou zomaar kunnen dat Demiral op een soortgelijke straf kan rekenen.

'UEFA moet reageren'

Het gebaar van Demiral leverde dan ook de nodige reacties op. Onder andere de Turks-Duitse journalist Eren Güvercin liet zich erover uit op X. "Gepassioneerd spel van Oostenrijk en Turkije. Hoe blij ik ook ben met de overwinning van Turkije, kan ik er niet over zwijgen: de maker van beide doelpunten van Turkije brengt de groet van de rechtsextremistische Grijze Wolven op het veld. Wordt dit een schorsing, UEFA?"

Leidenschaftliches Spiel von Österreich und Türkei. So sehr ich mich über den Sieg der Türkei freue, kann ich dazu nicht schweigen: Der Torschütze beider Tore für die Türkei zeigt den Gruß der rechtsextremen Grauen Wölfe auf dem Platz. Wird es da eine Sperre geben @UEFAcom_de? pic.twitter.com/rTNoLliGKs — Eren Güvercin (@erenguevercin) July 2, 2024

Ook de Turks-Duitse auteur Burak Yilmaz, die zich onder andere inzet tegen racisme en antisemitisme, liet zich uit over het gebaar van Demiral. "Vandaag is de herdenkingsdag van Madimak. Dat Merih Demiral de rechtsextremistische wolvengroet toont is niet alleen pure minachting voor de mensheid, maar een walgelijke aanfluiting voor de slachtoffers van Madimak. De UEFA moet reageren met harde gevolgen."

Op 2 juli 1993, op de dag van Turkije - Oostenrijk precies 31 jaar geleden, werd brand gesticht in een hotel waarbij 37 mensen om het leven kwamen, voornamelijk intellectuelen en kunstenaars die deel uitmaakten van de Turkse minderheidsgroepering het alevitisme. De aanslag werd gepleegd vanuit Turks nationalistische hoek.

Heute ist der Gedenktag an #Madimak. Dass Merih Demiral den rechtsextremen Wolfsgruß zeigt, ist nicht nur die pure Menschenverachtung, sondern eine widerliche Verhöhnung der Opfer von #MADIMAK. Die @UEFA muss hier mit harten Konsequenzen antworten - eine Schande! pic.twitter.com/GADHJQJxHN — Burak Yilmaz (@Burak_Yilmaz47) July 2, 2024

