TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar België en Portugal

Op zaterdag wordt de tweede speelronde van het EK voetbal afgesloten. In groep E is België er alles aan gelegen om zich te herpakken van de zeperd tegen Slowakije, terwijl in poule F Turkije en Portugal gaan strijden om de koppositie. Georgië en Tsjechië verloren beiden hun eerste groepswedstrijd en kunnen de punten dus goed gebruiken. Lees hier op welke zender je kijkt naar de duels van zaterdag 22 juni.

Naast grote sterren Kevin de Bruyne en Romelu Lukaku, beschikt de Belgische nationale ploeg ook over enkele voormalig eredivisiespelers. Wout Faes (voormalig SC Heerenveen en Excelsior) speelde de volledige wedstrijd, Johan Bakayoko (PSV) en Loïs Openda (voormalig Vitesse) maakten als invaller hun opwachting en ervaren rot Jan Vertonghen (voormalig Ajax en RKC Waalwijk) bleef de hele wedstrijd op de bank.

Harde reset: bondscoach België neemt opvallende beslissing na nederlaag op EK voetbal België was het enige topland op het EK dat in de eerste speelronde teleurstelde. De ploeg verloor verrassend met 1-0 van Slowakije.

Bij Portugal eiste een oud-Ajacied de hoofdrol op. De topfavoriet voor groepswinst in poule F leek op een gelijkspel te blijven steken tegen Tsjechië, maar Francisco Conceicao schoot zijn ploeg in de blessuretijd naar de winst. De buitenspeler maakte vorig seizoen weinig minuten in het zwalkende Ajax, maar speelde zich dit seizoen op huurbasis bij FC Porto in de nationale ploeg. De nummer drie van Portugal heeft de koopoptie in het huurcontract gelicht en kan dus ook volgend seizoen over de kleine dribbelaar beschikken.

Zender Georgië - Tsjechië

Georgië verloor het eerste groepsduel met 3-1 van Turkije, terwijl Tsjechië dus in de blessuretijd een punt uit handen liet glippen tegen Portugal. Het onderlinge duel is zodoende erg belangrijk in de strijd om de tweede en derde plaats achter Portugal, dat de gedoodverfde favoriet is uit poule F. De wedstrijd tussen Georgië en Tsjechië gaat om 15.00 uur van start op NPO 1. Een halfuur eerder begint op hetzelfde kanaal de voorbeschouwing.

Zender Turkije - Portugal

Bij Portugal was Conceicao dus de gevierde man in het team met Christiano Ronaldo, Rafael Leao, Bruno Fernandes, Bernardo Silva en Ruben Dias. De ploeg van Roberto Martinez kan zich afhankelijk van het resultaat bij Georgië - Tsjechië plaatsen voor de volgende ronde. Of dat lukt, is vanaf 18.00 uur te zien op NPO 1, waar een halfuur eerder al begonnen wordt met de voorbeschouwing.

Zender België - Roemenië

België treft Roemenië, dat vriend en vijand verraste door Oekraïne met 3-0 te verslaan. België verloor juist, zij het met wat pech, van Slowakije. Er staat dus flink wat druk op bij de zuiderburen, die onder meer rekening moeten houden met Razvan Marin. De middenvelder flopte bij Ajax, maar scoorde tegen Oekraïne de 2-0 is bij Roemenië de spelverdeler. Om 21.00 uur is op NPO 1 te zien of de Belgen hem kunnen beteugelen. Om 20:15 uur begint Studio Fußball, waarin vooruitgeblikt zal worden op België - Roemenië.

