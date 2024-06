TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar België - Slowakije

Het EK voetbal gaat op de vierde dag verder met drie wedstrijden. Nadat Nederland zondag succesvol aan het toernooi begon, is het maandag de beurt aan België. Lees hier op welke zender je kijkt naar deze duels van maandag 17 juni.

De dag begint met de wedstrijd tussen Roemenië en Oekraïne uit poule E. Vervolgens spelen België en Slowakije tegen elkaar, wat de eerste wedstrijd op dit EK is van onze Zuiderburen. België geldt wederom als outsider voor de eindzege. Toch werden zij tijdens de laatste twee edities uitgeschakeld in de kwartfinale. Op het WK in Qatar van 2022 ging het helemaal mis toen de Belgen in de groepsfase al werden uitgeschakeld. De vraag is vooral of de ploeg aan de hand van Kevin de Bruyne zich kan herstellen van de laatste teleurstellende resultaten op de eindtoernooien. De laatste wedstrijd op zaterdag gaat tussen twee landen uit de poule van Nederland: Oostenrijk - Frankrijk.

Roemenië - Oekraïne begint om 15:00 uur en is te zien op NPO 1. Vanaf 14:30 uur kan je op die zender inschakelen voor de voorbeschouwing. Radu Dragusin - speler van Tottenham Hotspur - is de grootste naam bij Roemenië. De centrale verdediger komt regelmatig in de ploeg voor zijn collega Micky van de Ven. Bij tegenstander Oekraïne zijn de ogen gericht op doelman Andriy Lunin (Real Madrid), Oleksandr Zinchenko (Arsenal) en Mykhaylo Mudryk (Chelsea).

Zender België - Slowakije

Na afloop van de eerste wedstrijd is het aan te raden om de tv op NPO 1 te houden. Na het vijfuurjournaal wordt er vanaf 17:30 uur voorbeschouwd op de wedstrijden tussen België en Slowakije. De wedstrijd van de Belgen begint om 18:00 uur. Wil je worden voorzien van het Vlaamse commentaar dan kun je vanaf 17:15 uur inschakelen op VRT 1. Bij onze Zuiderburen komen de grote sterren Kevin de Bruyne (Manchester City), Romelu Lukaku (AS Roma) en Jérémy Doku (Manchester City) in actie. Terwijl we bij Slowakije Feyenoorder David Hancko in de basis kunnen verwachten. Het elftal heeft ook oud-Feyenoorder Robert Bozenik in de gelederen.

De avond wordt afgesloten met een wedstrijd uit Groep D, poule van Oranje. Daar neemt de WK-finalist Frankrijk het op tegen Oostenrijk. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is te zien op NPO 1. Vanaf 20:30 uur kun je op die zender de voorbeschouwing kijken voor dit duel. De Fransen zijn torenhoog favoriet in de poule, maar moeten wel zien af te rekenen met de ploeg van trainer Ralf Rangnick. Uiteraard zijn alle ogen gericht op Kylian Mbappé, die Frankrijk op gelijke hoogte met Oranje moet gaan schieten.

