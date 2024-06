TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Portugal en Turkije

Het EK voetbal gaat op de vijfde dag verder met twee wedstrijden. Het is de beurt aan Portugal die het onder aanvoering van superster Cristiano Ronaldo opneemt tegen Tsjechië. Lees hier op welke zender je kijkt naar de duels van dinsdag 17 juni.

De actie begint iets later dan je wellicht gewend bent de laatste dagen. Doordat er twee wedstrijden op het programma staan is er geen middagwedstrijd. We trappen af met het duel tussen Turkije en Georgië uit poule F. Vervolgens spelen Portugal en Tsjechië tegen elkaar, wat betekent dat de Europees kampioen van 2016 voor het eerst dit toernooi in actie komt.

Waar de Portugezen in 2016 nog zegevierde gaat het de laatste eindtoernooien wat minder. Met het behalen van de kwartfinale op het WK 2022 in Qatar als beste resultaat is het duidelijk dat er meer mogelijk moet zijn voor de sterke selectie. Bondscoach Roberto Martinez heeft de beschikking over grote namens als: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Ruben Dias en Bernardo Silva.

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Portugal De Portugese voetbalbond heeft de definitieve selectie voor het Europees kampioenschap naar buiten gebracht. In de 26-koppige selectie is nog steeds ruimte voor Cristiano Ronaldo (39), die voor de zesde keer present zal zijn op een EK en zo zijn record aanscherpt.

Zender Turkije - Georgië

Turkije - Georgië begint om 18:00 uur en is te zien op NPO 1. Vanaf 17:30 uur kan je op die zender inschakelen voor de voorbeschouwing. Hakan Calhanoglu - speler van Internazionale - is de grootste naam bij Turkije. De middenvelder staat bekent om zijn fantastische traptechniek en gaat ook dit toernooi alle standaard spelsituaties voor zijn rekening nemen. Op de rechterflank hebben de Turken de beschikking over het grote talent Arda Güler (Real Madrid).

Bij tegenstander Georgië zijn de ogen vooral gericht op sterspeler Khvicha Kvaratskhelia (Napoli). Maar in de aanval loopt er nog een bekende rond. De voormalig speler van Ajax Georges Mikautadze, die door Metz werd teruggekocht, is bij de nationale ploeg op dreef met zes doelpunten uit de laatste zeven wedstrijden.

Zender Portugal - Tsjechië

De avond wordt afgesloten met de laatste wedstrijd van de eerste ronde van de groepsfase. Na het achtuurjournaal wordt er vanaf 20:30 uur voorbeschouwd op de wedstrijd tussen Portugal en Tsjechië. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is te zien op NPO 1. De Portugezen zijn torenhoog favoriet in de poule, maar krijgen met Tsjechië een taaie ploeg tegenover zich.

Toch kan het Zuid-Europese land vertrouwen tanken uit de overtuigende kwalificatiewedstrijden voor dit EK. Alle tien de wedstrijden werden gewonnen en de ploeg kreeg in totaal slechts twee tegengoals. In de voorbereiding op het EK werd wel van Kroatië verloren met 2-1. Bij Tsjechië is de hoop gevestigd op spits Patrick Schick, die zich dit seizoen met Bayer Leverkusen kroonde tot kampioen van Duitsland.

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het nieuws, uitgebreide statistieken, selecties, uitslagen en standen.