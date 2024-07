TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Roemenië - Nederland

Nederland gaat dinsdag beginnen aan de knock-outfase van het EK voetbal. De eerste horde is Roemenië. Bekijk hier op welke zender je naar de wedstrijd in de achtste finales van het EK 2024 kijkt.

Nederland was na twee wedstrijden in de groep al zeker van de knock-outfase. Dat was achteraf maar goed ook, want de laatste wedstrijd tegen Oostenrijk ging met 3-2 verloren. Door die nederlaag werd het Nederlands elftal derde in de poule en leek het in de achtste finale tegen een zware tegenstander te moeten.

Door gunstige resultaten op de andere velden werd niet België of Engeland, maar Roemenië de volgende tegenstander van Oranje. De wedstrijd begint dinsdag om 18:00 uur. Bij een zege komt Nederland komende zaterdag om 21:00 uur in actie tegen Oostenrijk of Turkije in de kwartfinale.

Zender Roemenië - Nederland

De wedstrijd tussen Roemenië en Nederland wordt uitgezonden op NPO 1. Je kan vanaf 16:45 uur terecht op de zender voor de voorbeschouwing, die om 17:00 uur wel wordt onderbroken door het journaal. Om 17:15 uur gaat de voorbeschouwing weer verder.

Voorafgaand aan het duel van Oranje heeft Sportnieuws.nl tegenstander Roemenië én de scheidsrechter ontleed. Zo verloor het Nederlands elftal slechts één keer van de Roemenen, onder Marco van Basten in 2007. Een jaar later versloeg Oranje - met dezelfde bondscoach - Roemenië op het EK 2008, de enige ontmoeting tussen de twee landen op een EK tot nog toe.

Ook de statistieken van Roemenië op EK's zijn niet om over naar huis te schrijven. Roemenië won slechts twee van de negentien duels dat het op een Europees kampioenschap speelde. Eén van die zeges was op dit toernooi: Roemenië pakte - net als Nederland - vier punten in de poule. Maar waar Oranje er derde mee werd, topte Roemenië de groep.

De scheidsrechter bij Nederland - Roemenië was in het verleden eens betrokken bij matchfixing. Daarnaast is hij ook geen 'absolute topper', vindt Mario van der Ende. De oud-scheidsrechter sprak met Sportnieuws.nl over de kwaliteiten van Felix Zwayer.

Route van Oranje naar mogelijke finale

Nederland zit aan de 'makkelijke' kant van het schema. Dat zegt natuurlijk alleen wat als 'we' de wedstrijden winnen. Hieronder lees je hoe dat schema eruitziet.

