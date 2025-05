TV-gids finale Champions League: zo kijk je gratis en live naar Paris Saint-Germain tegen Inter

De finale van de Champions League 2025 gaat tussen Paris Saint-Germain en Inter. De eindstrijd in de Allianz Arena in München barst zaterdag 31 mei in de avond los. Hieronder lees je hoe je gratis en live naar de voor velen grootste voetbalwedstrijd van het jaar kan kijken.

De inbreng van Nederlanders is bij deze eindstrijd vermoedelijk vrij beperkt. Wel lijkt Denzel Dumfries op een basisplek bij Inter te mogen rekenen. De rechtsback was in de halve finale tegen Barcelona in beide wedstrijden niet te stuiten. Zijn teamgenoot en landgenoot Stefan de Vrij lijkt op de reservebank plaats te moeten nemen.

Voor Paris Saint-Germain is het na 2020 de tweede keer dat de finale van d Champions League is bereikt. Destijds redde PSG het in Lissabon niet tegen Bayern München (1-0). Voor Inter is een finaleplek in de strijd om 'de cup met de grote oren' niks nieaus. Al driemaal won de Italiaanse club, ook waren er drie verloren finales, waaronder in 2023, toen Manchester City won.

Hoe laat begint PSG tegen Inter?

De eindstrijd van de Champions League 2025 tussen Paris Saint-Germain en Inter begint om 21.00 uur. De scheidsrechter is István Kovács uit Roemenië. Landgenoten Mihai Marica en Ferencz Tuyogi zijn de assistenten, de Portugees João Pedreo Silva Pinheiro is vierde official.

Het VAR-team (videoscheidsrechter) bestaat uit Dennis Higler, Roemeen Catalin Sorin Popa (assistent-VAR) en landgenoot Pol van Boekel (VAR Support).

Gratis kijken naar de Champions League-finale

De ultieme wedstrijd van de Champions League wordt live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. Moet je nog zoeken naar die zender, probeer het dan op kanaal 14. De voorbeschouwing begint om 19.30 uur.

Als je geen Ziggo hebt, kijk je met Ziggo Sport Free gratis de wedstrijden van Nederlandse clubs en de finales van het UEFA Europees voetbal. Via de Ziggo GO app. Een account bij Ziggo is sinds begin 2025 niet meer verplicht om die livestream te openen.

