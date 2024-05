Twee Feyenoorders in voorlopige selectie Slowakije voor EK 2024

Feyenoord is goed vertegenwoordigd in de voorlopige EK-selectie van Slowakije. Naast de Feyenoorders zijn er ook nog een aantal voormalig Eredivisie-spelers geselecteerd voor het land, dat in de poule zit bij België, Oekraïne en Roemenië.

Slowakije debuteerde in 2016 als onafhankelijk land op het EK en was er daarna ook in 2021 bij. Het is dus de derde keer op rij dat de republiek aanwezig is op het Europees Kampioenschap.

Wel is het de eerste keer op een EK zonder Marek Hamsik. De voormalig middenvelder was jarenlang hét gezicht van de Slowaakse voetbalploeg en is de speler met zowel de meeste wedstrijden als meeste goals voor het nationale elftal. Hij hing vorig jaar echter zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

Feyenoorders

Wie wel van de partij zijn, zijn Feyenoorders Dávid Hancko en Leo Sauer. Hancko is een vaste waarde in de ploeg van Francesco Calzona en was tijdens de kwalificatie belangrijk met twee goals en drie assists. Een aardige vangst voor een verdediger, al helpt het dat hij voor zijn land als linksback wordt opgesteld, waar hij bij de Rotterdammers doorgaans als centrale verdediger wordt ingezet. Sauer debuteerde eind maart pas als invaller in de nationale ploeg. Voor hem wordt het nog spannend of hij ook in de definitieve selectie zit, die 7 juni wordt bekendgemaakt.

Wie daar vermoedelijk wel bij zitten, zijn Milian Skriniar en Stanislav Lobotka. Centrale verdediger Skriniar verhuisde afgelopen zomer van Inter naar Paris Saint-Germain en verdedigde al 66 keer de kleuren van zijn land. Lobotka begon dit seizoen alle 38 competitiewedstrijden van Napoli in de basis en is ook niet meer weg te denken bij Slowakije. Als jongeling speelde hij op huurbasis voor Ajax, maar de Amsterdammers lichtten de optie tot koop destijds niet. Die zullen zich nog weleens achter de hebben gekrabt toen ze zagen hoe Lobotka via AS Trencin, Nordsjaelland en Celta de Vigo alsnog de Europese top bereikte.

Oude bekenden

Er zitten meer oude bekenden in de Slowaakse groep. Zo nam middenvelder Matus Bero afgelopen zomer na vijf seizoenen afscheid van Vitesse, terwijl Tomás Suslov na eveneens vijf jaar FC Groningen verliet voor Hellas Verona, waar hij uitgroeide tot een stabiele kracht in de Serie A. Róbert Bozeník slaagde nooit bij Feyenoord, maar presteerde dit seizoen verdienstelijk voor Boavista.

Op 7 juni schrapt bondscoach Calzona de laatste zes namen uit de selectie. Op 5 en 9 juni worden er nog vriendschappelijke interlands gespeeld tegen San Marino en Wales, waarop het serieuze werk kan beginnen. Slowakije neemt het in de groepsfase op tegen achtereenvolgens België, Oekraïne en Roemenië. Omdat ook de meeste nummers 3 uit de poule doorstoten naar de volgende ronde, zou het zomaar kunnen dat voor het eerst de knock-outfase van het EK bereikt wordt.

Voorlopige selectie Slowakije voor EK 2024

Keepers

Marek Rodák (Fulham, ENG)

Henrich Ravas (New England Revolution, VS)

Martin Dúbravka (Newcastle United, ENG)

Dominik Takac (Spartak Trnava, SLW)



Verdedigers

Milan Skriniar (Paris Saint-Germain, FRA)

Dávid Hancko (Feyenoord, NED)

Denis Vavro (FC Kopenhagen, DEN)

Adam Obert (Cagliari, ITA)

Norbert Gyömbér (Salernitana, ITA)

Sebastian Kosa (Spartak Trnava, SLW)

Vernon De Marco (Hatta Club, VAE)

Michal Tomic (Slavia Praag, TSJ)

Matus Kmet (AS Trencin, SLW)

Peter Pekarík (Hertha BSC, DUI)



Middenvelders

Stanislav Lobotka (Napoli, ITA)

László Bénes (Hamburger SV, DUI)

Patrik Hrosovsky (KRC Genk, BEL)

Ondrej Duda (Hellas Verona, ITA)

Matus Bero (VfL Bochum, DUI)

Tomas Rigo (Banik Ostrava, TSJ)

Juraj Kucka (Slovan Bratislava, SLW)

Dominik Hollý (FK Jablonec, TSJ)

Tomas Suslov (Hellas Verona, SLW)

Jakub Kadák (FC Luzern, ZWI)



Aanvallers

Lukas Haraslin (Sparta Praag, TSJ)

Leo Sauer (Feyenoord, NED)

Ivan Schranz (Slavia Praag, TSJ)

Lubomir Tupta (Slovan Liberec, TSJ)

David Duris (Ascoli Calcio, ITA)

Róbert Bozeník (Boavista, POR)

David Strelec (Slovan Bratislava, SLW)

Róbert Polievka (Dukla Banska Bystrica, SLW)