De UEFA heeft naar buiten gebracht welke Nederlandse scheidsrechters deze week een Europese wedstrijd hebben gekregen. Danny Makkelie, een van de meest besproken arbiters van het afgelopen Eredivisie-weekend, staat daar ook bij.

Makkelie was afgelopen weekend het mikpunt van kritiek door Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs. De Limburgse club verloor vrijdag van FC Twente (3-2) na een makkelijk gegeven penalty in de eerste helft. Buijs was dan ook woest op Makkelie, die zijn fout niet toegaf richting de trainer.

"Waar is dan je zelfkritiek? Echt, ik maak ook fouten. Die moet je kunnen toegeven, dan kun je dingen proberen te verbeteren. Maar als je geen zelfkritiek meer hebt, ga je niet meer beter worden. Dat is wel zorgwekkend en in mijn ogen een verontrustende situatie. Als dit een penalty is, ga je vijftien penalty's per wedstrijd geven. Als dit het niveau is, dan ga je niet veel Champions League meer fluiten", zo vertelde de coach van de Limburgers.

Champions League-aanstellingen

Waar Buijs zei dat Makkelie niet veel Champions League-wedstrijden meer zal fluiten, is de UEFA het daar niet mee eens. De wereldvoetbalbond heeft de Nederlandse arbiter aangesteld voor de Champions League-wedstrijd tussen Napoli en Sporting CP. Die wedstrijd wordt woensdag om 21:00 uur gespeeld in Napels.

Serdar Gözübüyük heeft ook een aanstelling gekregen voor een Europees duel. Hij zal het duel tussen Qarabag en FC Kopenhagen leiden in Azerbeidzjan. De Nederlandse arbiter die de drukste week voor de boeg heeft, is Pol van Boekel. Hij zal dinsdag als assistent-VAR fungeren Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt en een dag later voert hij dezelfde taak uit bij Athletic Bilbao tegen Borussia Dortmund.

Champions League-duels Ajax en PSV

Ook Ajax en PSV komen deze week weer uit in de Champions League. Dinsdag spelen de Amsterdammers de tweede wedstrijd van de League fase uit tegen Olympique Marseille. Die wedstrijd staat onder leiding van de Engelsman Anthony Taylor. PSV neemt het in Duitsland op tegen Bayer Leverkusen. Daar heeft de Zweedse Glenn Nyberg de leiding over de wedstrijd.

