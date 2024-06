Uitslagen en eindstand EK 2024, groep A | Duitsland groepswinnaar voor Zwitserland, Hongarije in wachtkamer

Duitsland hoopt de komende weken tijdens het EK voetbal het thuisvoordeel uit te gaan buiten door voor de vierde keer Europees kampioen te worden. Het gastland stelde tijdens de laatste eindtoernooien flink teleur. In eigen land pakte het in ieder geval de groepswinst.

Duitsland mocht als gastland het EK aftrappen in de openingswedstrijd tegen Schotland en het was duidelijk dat de Duitsers klaar waren voor het toernooi. In München liet het niets heel van de Schotten. Later werd ook Hongarije aan de zegekar gebonden. Zo plaatste Duitsland zich al na twee duels voor de achtste finales.

Swingend Duitsland laat niets heel van Schotland in openingsduel EK Duitsland heeft in het openingsduel van het EK laten zien een van de kanshebbers voor de titel te zijn. Het gastland wervelde aan de hand van jonkies Florian Wirtz en Jamal Musiala langs Schotland, dat vlak voor tijd nog wel iets terug kon doen: 5-1.

Hongarije en Zwitserland speelden op de eerste zaterdagmiddag tegen elkaar. Zwitserland trok in een boeiend duel aan het langste eind. Door een doelpunt van Breel Embolo in de blessuretijd werd het 3-1.

Tweede speelronde

Woensdag 19 juni was het tijd voor de tweede speelronde in deze groep. De Duitsers trokken de lijn door en wonnen alweer met gemak, ditmaal van Hongarije: 2-0. Zwitserland en Schotland hielden elkaar op 1-1, maar check vooral de wondergoal van Xherdan Shakiri. De Zwitsers plaatsten zich met dat ene puntje wel voor de knock-outfase.

Zwitserland na gelijkspel tegen Schotland op weg naar volgende ronde door wereldgoal Xherdan Shaqiri Zwitserland en Schotland hebben woensdagavond de punten gedeeld: 1-1. Voor de Zwitsers is dat best gunstig, gezien de stand in groep A. Schotland, dat enorm hard er voor vocht, staat er niet heel gunstig voor.

Spannende laatste speelronde

Dus was voorafgaand aan de laatste groepswedstrijden al duidelijk welke twee landen er naar de knock-outfase gingen, alleen de volgorde nog niet. Zwitserland was 92 minuten lang groepswinnaar, maar toen scoorde Niclas Füllkrug de gelijkmaker: 1-1. De andere wedstrijd eindigde met een nog later doelpunt in 1-0 voor Hongarije, dat zo nog kans maakt op de laatste zestien. Voor Schotland zit het toernooi erop.

Hongarije leeft nog op het EK na zinderende ontknoping tegen Schotland Hongarije heeft de laatste strohalm gegrepen op het EK. Het land won zondagavond in een do-or-diewedstrijd van Schotland. De beslissing viel pas in de 100e minuut: Kevin Csoboth werd de held van Hongarije. Schotland ligt eruit, Hongarije zit in de wachtkamer als een van de beste nummers 3 en om de medische situatie van spits Barnabas Varga.

Duitsland op grote toernooien

Duitsland hoopt in eigen land eindelijk weer eens een mooi resultaat neer te zetten op een eindtoernooi. Onze oosterburen werden in 2014 wereldkampioen en haalden twee jaar later nog de halve finales op het EK, maar sindsdien stelt Die Mannschaft steevast teleur. Op de WK's van 2018 en 2022 werd het uitgeschakeld in de groepsfase en op het vorige EK waren de achtste finales al het eindstation.

Eindstand Groep A

De beste twee landen gaan door en ook de nummer drie heeft nog een kans om zich voor de knock-outfase te plaatsen.

Uitslagen Groep A

