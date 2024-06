Uitslagen en stand EK 2024, groep D | Enorme domper voor Nederland, groepswinst naar stuntend Oostenrijk

Het Nederlands elftal zat niet in de 'Poule des Doods', maar echt een lekkere loting heeft Oranje ook niet gehad. Het trof met Frankrijk een van de topfavorieten voor de eindzege en ook Oostenrijk en Polen waren teams om rekening mee te houden. Toch voelt de derde plaats in de poule als een enorme teleurstelling.

Nederland begon Groep D met een overwinning. Het bleef lang spannend tegen Polen, maar supersub Wout Weghorst zorgde vlak voor tijd voor de 2-1. Favoriet Frankrijk begon het EK een dag later met een moeizame zege tegen Oostenrijk.

Waar en wanneer speelt Nederland de volgende wedstrijd op het EK? Het Nederlands elftal was gelukkig al geplaatst voor de achtste finales na twee wedstrijden, want dinsdag verloor Oranje van Oostenrijk. Daarmee werd de ploeg van bondscoach Ronald Koeman derde in de poule. Wat betekent dat voor het vervolg van het EK?

Oostenrijk herstelde zich door in het tweede duel van Polen te winnen en zag Nederland en Frankrijk gelijkspelen. Dat betekende dat Oostenrijk, Nederland en Frankrijk in de laatste groepswedstrijd gingen strijden om de eerste drie plekken van de groep. Polen was na twee duels al zeker van de laatste plaats en daarmee uitgeschakeld op het EK.

Door de winst van Spanje maandagavond, tegen Albanië, was Nederland al zeker van de achtste finale. Het slotduel moest uitwijzen wie als nummer één, wie als tweede en wie als derde door zou gaan naar de knock-outfase.

Dat werd verrassend Oostenrijk, dat een dramatisch Nederlands elftal versloeg op derde speeldag (2-3). Omdat ook Frankrijk niet van Polen won, werd Oostenrijk eerste in de groep. Frankrijk eindigde als tweede, Nederland is derde. Polen is als enigste ploeg uitgeschakeld.

Stand Groep D

Uitslagen Groep D

