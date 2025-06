Real Madrid-speler Kylian Mbappé is nog steeds ernstig verzwakt na zijn opname in het ziekenhuis met gastroentritis. Hij traint weer mee met de ploeg, maar de club gaat mogelijk wel een verandering doorvoeren rondom de Franse aanvaller.

Topspits Mbappé is maar liefst vier tot vijf kilo afgevallen door de virusinfectie. Zijn maag-darmkannal was ontstoken met klachten als diarree, overgeven en erge buikpijn tot gevolg. Hij werd daarom opgenomen in het ziekenhuis en miste de eerste twee wedstrijden van het WK voor clubs.

Het is daarom nog onzeker of hij vrijdagnacht tegen Salzburg kan spelen. Hoewel Mbappé weer zonder beperkingen traint, is hij nog steeds verzwakt door het virus.

Nieuw rugnummer?

De aanvaller is ook in het nieuws vanwege een mogelijk nieuw rugnummer. Volgens de Spaanse krant Marca zou de Fransman zijn nummer 9 kunnen inruilen voor het iconische nummer 10 van Modric. Mocht dit gebeuren, dan zou het een manier zijn voor de club om nog meer verantwoordelijkheid en institutioneel gewicht te geven aan de speler die een jaar geleden transfervrij overkwam van PSG.

Het zou vreemd zijn voor een club van dit formaat om geen speler met het beroemdste nummer in het voetbal te hebben, juist het nummer dat Mbappé droeg bij PSG. Als nummer 9 deed hij het nummer echter eer aan: hij was topscorer van Real Madrid en won de Gouden Schoen.

WK clubs

Real Madrid staat op het WK voor clubs op de eerste plek in groep H na een gelijkspel tegen Al Hilal (1-1) en een overwinning op C.F. Pachuca (3-1). Madrid hoopt goed te presteren op het WK om het seizoen nog met een prijs af te sluiten. Zowel het landskampioenschap als de Copa del Rey ging naar FC Barcelona.