De vader van David Hancko heeft in gesprek met Flashscore een inkijkje gegeven in de de bizarre 24 uur die zijn zoon had na zijn geklapte transfer naar Saudi-Arabië. Uiteindelijk werd Madrid zijn bestemming, maar dit veranderde per uur.

Vorige week was het nog klip en klaar. Hancko en Feyenoord waren helemaal rond met een transfer naar het Saudische Al Nassr. De verdediger verliet het trainingskamp van de Rotterdammers en vloog naar het Midden-Oosten om daar vervolgens te horen dat de club toch af wilde zien van de transfer. Hancko was in zak en as en ook Feyenoord stuurde een woest statement de wereld in, waarin de club aangaf 'dit nog nooit meegemaakt te hebben'.

Hancko vloog terug naar Nederland, maar hij bleef niet lang bij het trainingskamp van de Rotterdammers. Atlético Madrid meldde zich snel na het klappen van de deal en de Madrilenen waren ook bereid een miljoenenbedrag neer te tellen. Atlético betaalde iets minder dan de veertig miljoen die Al Nassr bereid was om te betalen, maar de deal kwam toch rond. Hancko tekende vorige week als speler van Atlético Madrid.

'Constant in onzekerheid'

De vader van Hancko geeft nu een inkijkje in hoe de familie die 24 uur rond hun zoon heeft beleefd. "Wij hadden geen idee. Het officiële moment bleef maar uitgesteld worden. David bleef zelf maar zeggen dat er niets aan de hand was. Voor hem blijft het belangrijkste dat het goed gaat met zijn familie. Er zijn belangrijkere dingen in het leven. We hebben het geaccepteerd en zijn verder gegaan met ons leven."

Uiteindelijk kwam de familie er via Whatsapp achter dat de deal een andere wending nam. "Mijn dochter vroeg toen in de groepsapp van de familie of de geruchten over Atlético Madrid waar waren? David zei dat ze waar waren en toen kwamen we erachter dat hij weer die gesprekken in ging. Gelukkig is het doorgegaan en nu weet de hele familie waar ze aan toe zijn. We kunnen weer plannen gaan maken voor de toekomst."