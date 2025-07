Munir Nasraoui, de vader van topvoetballer Lamine Yamal, werd ongeveer een jaar geleden neergestoken. Het incident vond plaats in Mataró, vlakbij Barcelona, waar het gezin woont. De vader van de Spaanse international werd destijds naar het ziekenhuis gebracht. Hij leek in de zaak alleen het slachtoffer, maar het incident heeft een bizarre wending gekregen.

Nu onthult het Spaanse medium Crónica Global namelijk nieuwe informatie en beweert dat er een onderzoek loopt tegen de vader van het toptalent. In een nieuw onderzoek over de zaak is hij niet het slachtoffer, maar juist de verdachte.

Conflict oplossen gaat helemaal fout

Het incident vond op 14 augustus rond 20:00 uur lokale tijd plaats op een parkeerplaats. Daar ontmoetten Munir Nasraoui en een groep vrienden een aantal jongeren om conflict dat eerder op die dag ontstond 'op te lossen'. De zoon en neef van de beschuldigden zouden de vader van Yamal nat hebben gespoten.

Na het incident moest Munir Nasraoui door de politie gekalmeerd worden, terwijl hij herhaalde: 'Dit kan niet waar zijn' en 'we lossen dit later wel op'. Vervolgens ging het helemaal mis.

Gebroken neus

Volgens de verdediging van de verdachten ontaardde de situatie vervolgens in een handgemeen. Munir Nasraoui zou de neus van een van de jongeren hebben gebroken, die vervolgens een mes pakte en de vader van de voetballer neerstak.

Crónica Global voegt eraan toe dat een van de vrienden van Munir Nasraoui heeft toegegeven dat de vader van Yamal de jongere die hem later neerstak, inderdaad heeft geslagen. Daardoor is de vader van de topvoetballer, die tot nog toe alleen als slachtoffer werd gezien, opgeroepen om op 21 juli als verdachte te getuigen.

Lamine Yamal begint aan voetbalseizoen

Op dat moment is zijn zoon al lang en breed in voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Met de Catalanen speelt de onlangs 18 jaar oud geworden Yamal vanaf eind juli enkele oefenwedstrijden in Oost-Azië. Het La Liga-seizoen van de landskampioen begint op 16 augustus met een uitwedstrijd tegen Mallorca.

