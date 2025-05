Vader Noa Lang reageert op 'pak slaag' bij amateurwedstrijd en haalt uit naar Feyenoorders

Noa Lang was de meest besproken speler na Feyenoord - PSV. Het voormalige jeugdproduct van de Rotterdammers maakte twee goals, waaronder de winnende in de 99ste minuut. Na afloop verschenen er beelden online van de vader van Lang, die daarop werd geslagen. De hoofdpersoon heeft nu van zich laten horen.

In de story van Activegym.nl, zijn eigen sportschool, deed Lang senior zijn kant van het verhaal. Allereerst was te zien dat hij zich in het zweet werkte. "Maak je niet druk om mij mensen, ik ben oké. Is een oud filmpje. Prima. Maar die Feyenoorders vonden het nodig om de video te posten, omdat ze op hun kloten hebben gehad", riep hij.

Op de video die op sociale media rondgaat is te zien dat een jeugdwedstrijd bij Alexandria'66 escaleert. Een boze fan stormt op Jeffrey Lang af, die fungeert als scheidsrechter. Eerst is er een verhitte discussie, waarna de supporter uithaalt. Daarbij gaat de vader van Lang tegen de vlakte. Terwijl omstanders de persoon in kwestie weghalen, krabbelt Lang langzaam op.

Noa Lang haalt zijn gram

PSV boekte zondag een knotsgekke overwinning op Feyenoord. Het stond al vroeg met 2-0 achter, maar boog dat in de tweede helft helemaal om. Lang was belangrijk met twee goals en het veroorzaken van een rode kaart voor Givairo Read. Lang haalde zijn gram bij de supporters van Feyenoord, door na zijn winnende goal op de boarding te juichen. Gelukkig voor hem hingen er netten, anders zou hij door de nodige bekers bier zijn geraakt.

"Ik hou van zo'n ambiance. Als goede voetballer moet je het in zulke wedstrijden laten zie, als je zo warm welkom wordt geheten. Ik denk dat ik het dit keer gedaan heb. Ik had op het laatst een heel grote glimlach", blikte hij na afloop terug. Volgens hem gingen de fans op bepaalde momenten te ver." En ja, dan zullen mensen misschien weer zeggen: 'Waarom moet ik na afloop zo juichen of provoceren?' Maar dat hoort gewoon bij mij. Dat is mijn karakter. Ik denk dat mensen daar uiteindelijk ook wel om kunnen lachen."

