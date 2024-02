Valencia wil uitstel van duel na ergste brand ooit in de stad, clubs tonen medeleven: 'Rust in vrede'

Kijk er niet raar van op als er komend weekend overal een minuut stilte gehouden wordt bij wedstrijden in Spanje. Een grote brand heeft donderdagavond in ieder geval de stad Valencia in diepe rouw gebracht. Alle voetbalclubs tonen hun medeleven.

De brand in een flatgebouw van veertien verdiepingen ontstond op de zevende of achtste verdieping, waarschijnlijk door kortsluiting. Het gebouw zou gebouwd zijn met licht ontvlambaar materiaal, waardoor de brand al snel een vuurzee werd. Minstens vier mensen zijn omgekomen en nog veertien mensen liggen gewond in het ziekenhuis. De brandweer vreest dat het lot van de ook nog veertien vermiste personen ook de dood is.

Ergste brand ooit

Het is de ergste brand ooit in de stad. De burgemeester heeft drie dagen van officiële rouw afgekondigd. De brand breidde zich zo snel uit, dat mensen huilend en smekend op de balkons om hulp riepen. De brandweer heeft zoveel mogelijk mensen proberen te redden, maar kon op een gegeven moment niet meer naar binnen vanwege instortingsgevaar.

Minuut stilte en rouwbanden?

De voetbalclubs van Valencia, Valencia en Levante, moeten dit weekend vooralsnog gewoon voetballen. Valencia zaterdagmiddag een uitwedstrijd bij Granada, Levante in LaLiga2 tegen Andorra. Valencia heeft om uitstel van de wedstrijd gevraagd. Levante ook. Het is aannemelijk dat de competitie-organisatie in dit geval met dat verzoek akkoord gaat. In dit soort situaties zitten de inwoners van Valencia niet te wachten op een potje voetbal. Als het wel doorgaat, dan zal er zeker voorafgaand aan die wedstrijd een minuut stilte of applaus gehouden worden en zullen de spelers van Valencia met rouwbanden spelen.

Estamos tremendamente desolados al confirmarse la presencia de víctimas mortales en el incendio de Campanar. Queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a las familias y allegados de las víctimas.



Asimismo, reiteramos todo nuestro apoyo a los héroes que siguen trabajando… pic.twitter.com/U4nnLQgLQ7 — Valencia CF (@valenciacf) February 23, 2024

Andere wedstrijden

Het kan ook nog zo zijn dat de organisatie van La Liga, de competitie in Spanje, besluit om bij alle wedstrijden een minuut stilte en/of rouwbanden in te voeren. In ieder geval toonden veel ploegen uit La Liga hun medeleven en condoleances voor de slachtoffers.

FC Barcelona offers its condolences to the families of the victims of the fire in Valencia and lends its support to those affected. — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2024