Valentijn Driessen fileert eigen Telegraaf-redactie: 'Belachelijk, dit gaat helemaal nergens over'

Waar normaal gesproken voetballers en trainers het doelwit zijn van de vlijmscherpe tong van Valentijn Driessen, is het dit keer De Telegraaf die het moet ontgelden. De verslaggever van de Amsterdamse krant is bepaald niet te spreken over een keuze die op de redactie werd gemaakt en dat laat hij weten ook.

De discussie over de Ruud Gullit look-a-likes op de tribune bij Oranje is woensdag ook onderwerp van gesprek in de voetbalpodcast van De Telegraaf, waar tijdens het EK dagelijks presentator Pim Sedee, chef voetbal Valentijn Driessen en Oranje-watcher Mike Verweij aanschuiven.

Als Ruud Gullit verklede fan kapt ermee na ophef over racisme: 'Zette me aan het denken' Bij de wedstrijd tussen Nederland en Polen werden drie Oranje-supporters gespot die zich verkleed hadden als Ruud Gullit. Ze hadden ook hun gezicht zwart geschminkt en dat zorgde, met name in het buitenland, voor heel veel ophef. Het zou namelijk racistisch zijn. Een van de fans heeft besloten na al die kritiek om ermee te stoppen.

'Heel leuk filmpje'

"Jij hebt een van de look-a-likes gesproken", zegt Driessen tegen Sedee. "Je hebt een heel leuk filmpje gemaakt. Er zit totaal geen kwade bedoeling bij. Je vraagt ook nog of hij die kopbal van 1988 wil nadoen. En dan wordt zo'n filmpje opgestuurd naar de krant en zit daar iemand die roept 'daar zetten we een streep door, want wij vinden dat dat niet kan'."

Met de beslissing om het niet te publiceren, is Driessen het totaal niet eens. "Belachelijk gewoon. Ruud Gullit zelf is er super enthousiast over. Dat kan ik me goed voorstellen. Als je met zo'n rastapruik loopt en er zitten twee vegen schoensmeer op iemand zijn gezicht, dan wordt er gezegd; 'dat riekt naar racisme'. Dat gaat helemaal nergens over."

Eerbetoon aan Ruud Gullit

Driessen haalt vervolgens ook de positieve reactie van Gullit aan. "Ruud vond het prachtig en een eerbetoon. Zo zag ik het ook direct." Ook Verweij mengt zich vervolgens kort in de discussie. "Alles ligt gevoelig. Iedereen is totaal overspannen als het over dit soort dingen gaat. Dit is toch een prachtig eerbetoon en gelukkig wordt er zo ook door Ruud zelf gereageerd."

Ruud Gullit reageert op ophef over verklede Oranje-fans: 'Ik voel me eigenlijk best vereerd' Ruud Gullit lijkt zich niet al te druk te maken over de ophef die is ontstaan na de eerste groepswedstrijd van Oranje op het EK. Drie fans van Nederland waren verkleed als Gullit uit 1988, inclusief schmink, die toen Europees kampioen werd. Een deel vond het racistisch, maar zo zag de hoofdpersoon het zelf niet.

Rond de eerste groepswedstrijd van Nederland tegen Polen waren tussen de tienduizenden fans veel mensen te zien die een ode brachten aan de markante spelers van 1988, met ook de daarbij horende kenmerkende shirts. Ook Driessen zag het dus als een eerbetoon.

"Het is de eerste speler van Nederlandse afkomst die met een Europese prijs in zijn handen staat. Geweldig als je het over diversiteit en inclusiviteit wil hebben. Ruud Gullit is de belichaming van alles. Waarom daar zo overspannen over doen?"

Oranjemars

Driessen kijkt uit naar vrijdag als er in Leipzig weer duizenden supporters rondlopen en presentator Sedee mogelijk weer een item over de Gulli loook-a-likes maakt. "Ik ben heel benieuwd - omdat deze discussie is nu enorm op gang is gekomen, en nu blijkt het een storm in een glas water - wat ze op de redactie van De Telegraaf gaan doen als jij aanstaande vrijdag opnieuw met een filmpje over Ruud Gullit komt."

'Súper lullig voor ze': René van der Gijp verbijsterd over rel na imitatie Ruud Gullit Het nieuws rondom de rel rond de verklede fans die Ruud Gullit imiteerden heeft ook Vandaag Inside Oranje bereikt. Dinsdagavond bespraken René van der Gijp, Johan Derksen en gast Özcan Akyol de commotie die ontstond nadat drie fans van het Nederlands elftal verkleed en geschminkt als Ruud Gullit uit 1988 naar de wedstrijd tegen Polen gingen.

Tot slot complimenteert Driessen zijn collega Sedee nogmaals met het filmpje, dat de bezoekers van De Telegraaf dus nooit hebben gezien. "De manier hoe jij het hebt aangepakt, is gewoon geweldig. Heel ludiek. En alles refererend aan 1988 en de geweldige carrière van Gullit. Of er dan toch weer iemand zit, nee dat durven we niet aan."

