René Roord staat nu vooral bekend als ‘de vader van’ Oranje Leeuwin Jill Roord, maar speelde ooit als basisspeler met grootheden als Marco van Basten en Gerald Vanenburg. In de podcast 'Sportnieuws.nl in Oranje' vertelt hij openhartig over voetbalvaderschap, de band met zijn dochter en zijn vroegtijdige afscheid als voetballer. "Dat heb ik haar altijd wel meegegeven."

Terwijl de Oranje Leeuwinnen zich vol spanning voorbereiden op het EK, kijkt René Roord ontspannen uit naar het zevende eindtoernooi van zijn dochter. "Het is natuurlijk prachtig, maar in de jongere jaren is alles nóg veel specialer. Je bent nu al helemaal gewend om naar toernooien toe te gaan en het van dichtbij te beleven. Maar uiteraard blijft een EK, WK of Olympische Spelen leuk", zegt de technisch manager van FC Twente vanaf het trainingsveld van de Tukkers.

Nóg meer emoties bij je eigen kind?

Bondscoach Ronald Koeman vertelde laatst: 'Ik zit met meer spanning op de tribune bij een wedstrijd van Telstar bij mijn zoon, dan op de bank bij het Nederlands elftal.' Voor veel voetbalouders klinkt dat herkenbaar: de emoties zijn vaak nóg intenser wanneer je vanaf de tribune toekijkt naar je eigen kind.

Roord begrijpt dat gevoel, maar ervaart het net iets anders. "Bij de FC Twente vrouwen heb ik ook behoorlijk veel spanning, hoor. Met je eigen kind is er altijd een mate van extra spanning en beleving, maar ik trek het wel gelijk met mijn eigen ding met FC Twente", zegt de technisch manager, die al sinds 2016 aan het roer staat bij de Enschedeërs en deze zomer stuntte met de komst van dochter Jill.

'Waarom zeg je niks?'

De rol van voetbalvader is in de loop der jaren veranderd, merkt Roord op. "Toen ze nog veel jonger was, dan neem je heel veel door. Naarmate ze ouder wordt, is ze wel ervaren genoeg en laat je dat wel los. Je bespreekt natuurlijk nog wel wat details, maar dat wil Jill zelf ook. Ik heb weleens gehad dat ik eens een keertje niet reageerde en dan krijg ik een appje van haar: 'Waarom zeg je niks?', dus dat is ze helemaal gewend", zegt hij lachend.

Gemiste kans als profvoetballer

Zelf kende Roord een veelbelovende start als voetballer, tot blessureleed roet in het eten gooide. Hij speelde als vaste basiskracht met grootheden als Marco van Basten, Gerald Vanenburg en John van 't Schip op het WK onder 20 in 1983. "Ik kon een aardig balletje trappen, maar ben helaas jong geblesseerd geraakt. Ik trainde mee bij het Nederlands elftal, maar kreeg op mijn 21e een ontsteking in mijn kraakbeen van de knie..."

De oud-profvoetballer benadrukt dat het aan zichzelf te wijten heeft dat hij vroegtijdig zijn carrière moest beëindigen. "In die tijd was de medische begeleiding stukken minder en toen heb ik anderhalf jaar met een dikke knie gevoetbald. Totdat een arts zei: ‘Nu is het toch genoeg’. Toen heb ik een jaartje niks gedaan en daarna gekozen voor een maatschappelijke carrière."

Verstandige keuze voor de toekomst

Toch bleef het voetbal kriebelen. "Ik heb wel nog gevoetbald bij de amateurs van Quick’20 (hoofdklasse) en kon ook terugkeren in het profvoetbal bij Vitesse toen huidig FC Twente-directeur Jan Streuer mij belde. Maar op een gegeven moment kies je voor je maatschappelijke carrière en dan moet je verstandig zijn. Er was mij een mooie toekomst voorspeld, maar het is gebleven bij dat WK onder 20 in Mexico én tachtig wedstrijden in het eerste elftal van FC Twente..."

'Vader van' in plaats van oud-prof

Ondanks zijn eigen carrière wordt Roord nu vooral herkend als vader van Jill. "Vroeger zeiden mensen ook weleens: dat is een dochter van René, maar dat is nu wel veranderd", vertelt Roord met een lach. Heeft de Leeuwin nog wel veel aan de eigen ervaringen van haar vader? "Door mijn blessureverleden waarschuw ik haar altijd wel: wees voorzichtig, voel je iets? Ga niet verder, je voetbalt toch niet meer goed. Ik ben dom geweest, maar dat heb ik haar altijd wel meegegeven."

Toen Jill anderhalf jaar geleden zelf met een zware knieblessure kampte, was het schrikken voor haar vader. "Maar na acht maanden was ze er alweer. Toen zei ik wel: wil je dit wel en vind je het niet te vroeg? Neem gewoon nog een maandje, joh. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gegaan, gelukkig", besluit Roord senior.

EK in Zwitserland

Het EK-programma van Oranje start op 5 juli in Luzern tegen Wales, gevolgd door een ontmoeting met Engeland op 9 juli en de spannende slotwedstrijd in de groepsfase tegen Frankrijk op 13 juli in Bazel.