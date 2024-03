Van 't Schip deelt update uit de ziekenboeg: goed nieuws over Kaplan en Bergwijn

John van 't Schip heeft een update gegeven over de geblesseerde spelers van Ajax. Zo zit Steven Bergwijn waarschijnlijk weer bij de selectie voor de wedstrijd tegen Sparta aankomende zondag. De aanvoerder kampte lange tijd met een blessure.

In een interview gaf Van 't Schip een update over de aan zijn hamstring geblesseerde Bergwijn. "Als alles zo doorgaat is hij er zondag hopelijk bij. Maar hij gaat sowieso geen negentig minuten spelen." Begin februari kwam Ajax met het nieuws dat Bergwijn wekenlang niet mee kon doen. In die periode won Ajax slechts twee van de in totaal negen gespeelde wedstrijden.

Ahmetcan Kaplan

In de wedstrijd van Aston Villa schrokken de Amsterdamse supporters zich ook rot door de blessure van Ahmetcan Kaplan. De verdediger die de laatste weken uitblonk met goede wedstrijden werd in de eerste helft van het duel met Villa gewisseld. De blessure is volgens Van 't Schip gelukkig niet zo ernstig. "Wat ik van de dokter begreep gaat het nu redelijk met hem. Er is een kans dat hij er zondag bij is. Josip Sutalo viel ook uit, dat moeten we even bekijken."

Steven Berghuis

Wie er waarschijnlijk nog niet bij is tegen Sparta, is Steven Berghuis. De middenvelder kampt al een tijdje met blessures en leek weer fit, maar in de trainingen voor het duel met Aston Villa ging hij weer door zijn rug. "De kans is wel klein dat Steven Berghuis erbij is tegen Sparta", was de conclusie van Van 't Schip op de clubwebsite.