Vandaag Inside keerde maandagavond terug en Johan Derksen en René van der Gijp staken hun mening niet onder stoelen of banken. Zo ook over de penalty van Brahim Diaz in de Afrika Cup-finale en de nasleep ervan in Nederland.

Na een korte winterpauze was het maandag de tijd voor de terugkeer van Vandaag Inside. Wilfred Genee, Van der Gijp en Derksen bespraken direct een aantal belangrijke onderwerpen van de afgelopen weken. Zo ook de Afrika Cup-finale van zondag tussen Senegal en Marokko. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kreeg Diaz de ultieme kans om de grote held te worden voor zijn land, maar hij miste een strafschop door hem als panenka te nemen. Vervolgens won Senegal met 1-0 door een doelpunt in de verlenging.

'Hij is geen specialist'

Van der Gijp zag de strafschop en merkte direct op dat Diaz 'geen specialist is' als het gaat om penalty's. Zo haalt hij bijvoorbeeld Harry Kane aan, die zijn strafschoppen volgens de analist zo hard in de hoek schiet, dat niemand erbij kan. Ook Derksen zag de verbazing bij Diaz. Volgens de analist was de voetballer 'ervan overtuigd dat de keeper een hoek zou kiezen'. Dat deed hij dus niet, waardoor Senegal-sluitpost Édouard Mendy de bal eenvoudig kon pakken.

Scheidsrechter Bas Nijhuis vraagt vervolgens of Diaz niet te veel nadacht bij het nemen van de penalty. Doordat Senegal van het veld liep vanwege de penaltybeslissing, moest de aanvaller lang wachten voordat hij de strafschop mocht nemen. Derksen en Van der Gijp denken dat dit bij goede penaltynemers geen invloed heeft. De analisten zijn ervan overtuigd dat die op de automatische piloot schieten. Van der Gijp en Derksen noemen bijvoorbeeld oud-spelers Ronald Koeman en Roy Makaay als absolute topspelers in de discipline strafschoppen nemen.

Rellen in Nederland

Door de verloren Afrika Cup-finale moest in sommige Nederlandse steden de ME ingrijpen bij rellen. Marokkaanse fans gooiden onder andere vuurwerk naar de politie. Iets waar Derksen schande van spreekt. "Ik vind het wel treurig dat onze Marokkaanse jeugd zich weer misdragen heeft in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Die grijpen alles aan om zich te misdragen, want als ze hadden gewonnen, dan deden ze het ook."