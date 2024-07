Vandaag Inside-mannen nemen Valentijn Driessen in de zeik: 'Dat kun je de mensen toch niet aandoen'

Valentijn Driessen was zondag via een videoverbinding te gast bij Vandaag Inside. De journalist van De Telegraaf spuwde zijn gal over het niveau van Oranje op het EK voetbal. Terwijl Nederland toch maar mooi bij de laatste vier van het toernooi hoort.

De heren aan tafel van VI, zelf normaal ooit nooit verlegen om een kritisch woordje hier of verbale lynchpartij daar, hoorden het met verbazing aan.

"Die Wout Weghorst, daar lachen die Engelsen om", zei Driessen. "Die heeft daar een half jaar gevoetbald. Bij Burnley en Manchester United. Die zijn echt niet onder de indruk als Weghorst erin komt. Die Engelsen hebben meer kwaliteit en dat gaat Oranje opbreken. Je moet wel realistisch blijven, joh."

Ronald Koeman krijgt perszaal plat met grapje aan Valentijn Driessen: 'Die begrijp je ook niet?' Bondscoach Ronald Koeman en Denzel Dumfries schoven vrijdagavond in Berlijn aan voor de persconferentie van Oranje tegen Turkije. Op dat moment scoorde Duitsland de 1-1 in hun kwartfinale tegen Spanje, nadat de Spaanse bondscoach alle goede aanvallers had gewisseld. Journalist Valentijn Driessen benoemde dat en daar ontstond een mooie woordenwisseling uit.

Pillen

Presentator Wilfred Genee opperde dat Driessen misschien even een paar drankjes moet pakken daar in Wolfsburg. "Ja, misschien moet ik flink dronken worden, misschien gaat het dan wat beter met me", beaamde de journalist. Waarna Johan Derksen zei: "Danzkij deze talkshow zit heel Nederland vanavond aan de pillen." En René van der Gijp: "Die Engelsen zijn echt niet blind hè. Zij hebben meer angst voor ons dan dat wij voor hen hebben."

Valentijn Driessen uit onvrede over 'Cristiano Ronaldo van Nederland': 'Komt geen ene ruk uit' Toptrainers hameren tegenwoordig steeds vaker op goede specialisten voor vrije trappen en corners. Zij kunnen namelijk het verschil maken tussen winst en verlies. Bij het Nederlands elftal wil het nog niet echt met de standaardsituaties dit EK, zag ook Valentijn Driessen, die zich behoorlijk kritisch uitliet over de nemer.

Dat kan je mensen niet aandoen

Genee sloot af met: "We gaan ons zonnetje in huis bedanken. Dankjewel, Valentijn." Toen de verbinding was verbroken, zei Genee: "Dat kun je de mensen toch niet aandoen in Nederland? Dat kan toch niet? We staan in de halve finale, dat is toch knap!"

Derksen nam het daarna op voor Driessen: "Ik vind het wel goed dat hij bij zijn mening blijft. Dat gehos van die Oranje-mensen. Driessen diskwalificeert die mensen als een stel idioten. Maar dat zijn wel zijn abonnees."

Johan Derksen vindt actie bondscoach Ronald Koeman 'zwak en onprofessioneel' Dat bondscoach Ronald Koeman niet aanwezig was op het persmoment van het Nederlands elftal in Duitsland, komt hem en de KNVB op flinke kritiek te staan. Tijdens Vandaag Inside ging het over een kritische vraag die Telegraaf-journalist Valentijn Driessen daarover stelde.

Sobere Valentijn Driessen

Vervolgens ging Gijp de soberheid van Driessen bespotten, want de Telegraaf-man houdt niet van feestjes of opsmuk of andere frivole dingen. "Als hij jarig is geweest komt hij hier en vragen we: "Heb je er wat aan gedaan?" En dan zegt hij: "Nee natuurlijk niet." En als het Kerstmis is vragen we of hij daar iets aan gaat doen. Ja, een boom opzetten ofzo."

Engeland tegen Nederland op het EK

Donderdag komt Driessen weer in de uitzending van Vandaag Inside Oranje. Dan blikt hij terug op Oranje tegen Engeland in de halve finale van het EK.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.