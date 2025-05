Veel jongere vrouw (24) van Duitse topkeeper Manuel Neuer (39) neemt 'moeilijke beslissing' in andere sport

De Duitse keeper Manuel Neuer (39) en zijn vijftien jaar jongere vrouw Anika zullen elkaar komend seizoen vaker gaan zien. Dat komt door een ingrijpend besluit van de 24-jarige partner van de Duitser.

Anika Neuer kiest er namelijk voor om haar handbalcarrière even op een lager pitje te zetten. Ze speelde haar wedstrijden voor ESV 1927 Regensburg in de 2. Bundesliga, het tweede niveau van Duitsland. "Het was een moeilijke beslissing voor me. Ik vind het team echt leuk en ik vind het erg leuk om met de meiden te spelen", zei ze in een verklaring.

Estavana Polman ziet einde komen aan bijzondere periode voor dochter (7) De kinderen in Nederland hoeven ondanks het einde van de meivakantie toch nog niet naar school door Bevrijdingsdag, maar in andere landen is dat net even anders. Daar weet Jesslynn, de dochter van tophandbalster Estavana Polman en oud-voetballer Rafael van der Vaart alles van.

"Ik zie de pauze niet als het einde van mijn handbalcarrière; ik wil gewoon meer tijd voor mijn zoon hebben", verklaarde mevrouw Neuer. "Ik ga de meiden en het handbal heel erg missen, dus ik wil vooral genieten van de laatste wedstrijden en ons geweldige seizoen zo goed mogelijk afsluiten."

Controversiële relatie

In november 2023 schoof doelman Manuel Neuer de trouwring om de vinger van Anika. Vorig jaar verwelkomden zij hun eerste kind: zoon Luca. De relatie tussen de handbalster en de keeper en aanvoerder van Bayern München zorgde voor veel opschudding in Duitsland. Niet alleen vanwege het leeftijdsverschil van vijftien jaar, maar ook omdat Neuer zijn vrouw Nina Weiss - met wie hij drie jaar samen was - inruilde voor Anika.

In 2019 ontdekte Weiss dat haar man een affaire had met de toenmalige modestudente uit München, die eveneens timmerde aan haar carrière handbalster. Neuer en zijn huidige vrouw zou elkaar hebben ontmoet op de luchthaven, toen ze samen een foto maakten. Vanaf dat moment bloeide er een romance op.

Neuer gaat wel nog door

Waar de carrière van mevrouw Neuer even op pauze staat, gaat die van haar man richting het einde. Toch weet de 39-jarige Neuer nog van geen ophouden, ondanks dat hij de laatste jaren steeds vaker geblesseerd is. Onlangs tekende hij een nieuw eenjarig contract dat hem minimaal tot de zomer van 2026 in München houdt.

Topspits Harry Kane laat zien hoe hij uit het dak gaat na eerste prijs ooit: 'Voel het deze ochtend nog' Harry Kane (31) is al jarenlang een makkelijk scorende topspits. Toch was zijn prijzenkast tot dit weekend akelig leeg. Daar is eindelijk verandering in gekomen: met Bayern München werd hij kampioen van Duitsland. En dat vierde de Engelsman uitbundig.

Neuer aast dan op zijn dertiende kampioenschap met FC Bayern. Afgelopen weekeinde werd hij voor de twaalfde keer kampioen, zonder zelf te spelen. Op zaterdag verspeelde Bayern München zonder hem punten op bezoek bij RB Leipzig (3-3), maar een dag later deed de enige nog overgebleven concurrent Bayer Leverkusen dat ook (2-2). Daarom kon Neuer voor de zoveelste keer juichen, en Harry Kane voor het eerst.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.