Memphis Depay en Corinthians hebben het tussen elkaar nog niet op de rit, maar ook sportief gaat het nog niet voor de wind. Zondagnacht ging de ploeg van de Nederlandse spits wederom onderuit, waardoor de topploegen al ver zijn uitgelopen in de Braziliaanse competitie.

Memphis stond zondagnacht in de basis bij Corinthians en moest vanaf links voor het gevaar gaan zorgen. Zijn basisplek kwam na een bewogen week voor de Nederlander. Memphis besloot vier dagen geleden om niet op de training van Corinthians te verschijnen, terwijl hij daar wel verwacht werd. Gedacht werd dat zijn afwezigheid te maken had met de tonnen schuld die de Braziliaanse ploeg nog bij hem heeft. Zo wacht Memphis nog altijd op zijn bonus voor het winnen van de Campeonato Paulista.

Bij Corinthians was men woest door de afwezigheid van Memphis. Clubbestuurder Roberto Soldado gaf tegenover de Braziliaanse radio een reactie. "Onacceptabel. Alle gesprekken rond de beslissingen hebben uiteraard plaatsgevonden. Het zijn onze interne beslissingen. Maar natuurlijk is in een instituut zo groot als Corinthians een houding als deze onaanvaardbaar. Dat accepteren we nooit."

Memphis Depay groot nieuws in Brazilië na onaangekondigd besluit bij Corinthians Memphis Depay geldt als een van de absolute supersterren van de Braziliaanse Série A. Daar wordt hij ook naar betaald, als zijn club Corinthians ten minste op tijd is met de betalingen. Dat was de laatste tijd niet altijd het geval, waardoor hij een training oversloeg.

Sportief vlak

Naast het financiële vlak gaat het Corinthians op sportief vlak ook nog niet voor de wind. De Braziliaanse ploeg verloor zondagnacht met 2-1 van de huidige nummer drie in de competitie Red Bull Bragantino. Memphis scoorde niet en zag hoe zijn ploeg voor de vijfde wedstrijd op rij niet won. Na dertien speelrondes lijkt een mogelijk kampioenschap voor Corinthians inmiddels vervlogen.

Corinthians is op dit moment terug te vinden op de elfde plaats in de Braziliaanse competitie. Met elf punten achterstand op de huidige koploper Flamengo lijkt een titel er dus niet meer in te zitten. Met de huidige stand plaatst Corinthians zich wel voor de groepsfase van het CONMEBOL Sudamericana-toernooi. Memphis staat nog tot december 2026 onder contract, maar het blijft de vraag op de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal bij zal tekenen in Brazilië.