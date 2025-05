Veelbesproken Noa Lang toont zich kwetsbaar na sterk optreden tegen Feyenoord: 'Het is een groot litteken'

PSV'er Noa Lang besliste eigenhandig de wedstrijd tegen Feyenoord (3-2 winst) met twee doelpunten. De openhartige vleugelaanvaller reflecteerde vervolgens op een turbulent jaar vol ups en downs. "Dat zijn de mensen met voetbalverstand", zegt Lang met een knipoog tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Lang kampte vorig jaar met een hardnekkige hamstringblessure, maar is dit seizoen weer helemaal dé man bij PSV. Tóch blijft er constant kritiek op de 25-jarige aanvaller. "Ben ik nu pas bepalend? Ik heb 14 goals en 12 assists dit seizoen", reageert Lang fel. "Ik ben negen maanden geblesseerd geweest. Wat verwacht je? Dat alles zomaar in een rechte lijn omhoog gaat? Ik ben allang blij dat ik zoveel heb kunnen spelen. Dat had ik aan het begin van het seizoen helemaal niet verwacht."

"Als je me dan vandaag zo ziet spelen, dan denk je: 'als je bij wijze van spreken tegen PEC Zwolle speelt, dan scoor jij er drie'. Dat neem ik mezelf ook kwalijk. Maar nogmaals, ik ben bij 26 goals betrokken. Zo slecht is het ook weer niet", vertelt Lang.

Veelbesproken Noa Lang had onderonsje met Danny Makkelie na heftige spreekkoren bij Feyenoord: 'Dat zei ik tegen hem' Uitgerekend Noa Lang was zondag met twee doelpunten verantwoordelijk voor een overwinning met PSV op Feyenoord. De aanvaller speelde in de jeugd voor de Rotterdammers, maar daar is hij niet populair en kreeg hij behoorlijke fluitconcerten en spreekkoren op zich afgevuurd. "Dan is het je taak om je koppie erbij te houden," zegt hij achteraf.

Vertrouwen in eigen lichaam

De Rotterdammer wordt vaak als lastpak omschreven, maar is zelfkritisch. "Ik moet natuurlijk wel veel constanter zijn. Daar ben ik het 100% mee eens", vervolgt Lang, die wel een verklaring heeft. "Ik kom van heel ver. Ik heb écht diep gezeten, heb drie keer mijn hamstring gescheurd. Dat vertrouwen in je lichaam, dat heb je niet 1, 2, 3 terug. Ook niet na een paar maanden."

"Jullie zien alleen wat op het veld gebeurd en weten niet hoe het er bij mij elke dag aan toe gaat", wijst Lang op de media, die zich vaak kritisch uitlaat over de flamboyante Oranje-international. Hij vertelt openhartig over de impact van zijn blessure. "Het is een groot litteken, dat zit in je hoofd. Het vertrouwen in je lichaam moet weer groeien. Het is een mindgame, elke dag."

Dat maakte het huidige seizoen voor hem bijzonder leerzaam. "Ik heb geleerd hoe je met tegenslagen omgaat, hoe je omgaat met het gebrek aan vertrouwen in je lichaam. Het heeft me zoveel sterker gemaakt. Uiteindelijk ben ik hier dankbaar voor. Dit is écht mijn meest leerzame jaar van mijn carrière, dit gaat mee in mijn bagage", gaat Lang verder.

Dit is Noa Lang: van Ajax-pak bij Feyenoord tot lastpak bij PSV, rappen als Noano én landelijke aandacht met 'prrrt' Noa Lang is een van de meest besproken spelers in zowel de selectie van het Nederlands elftal als de Eredivisie. Hij heeft zichzelf de bijnaam 'lastpak' gegeven, bouwt aan een rapcarrière onder de artiestennaam Noano en staat bekend om zijn uitgesproken interviews. Dit weten we over Oranje-international Noa Lang.

'Volgend jaar écht honderd procent fit'

Lang benadrukt dat hij zich dit jaar heeft gericht op het opdoen van ritme en vertrouwen, vooral in zijn eigen lichaam. "Ik speelde dit seizoen zonder echt fit te zijn. Vorig jaar heb ik geen zomervakantie gehad, dus eigenlijk ga ik al anderhalf jaar door. Dat voel ik nu wel aan mijn lichaam. Maar vanaf volgend seizoen ben ik weer honderd procent fit, dat heb ik vanaf het begin gezegd."

De vleugelaanvaller ziet de toekomst hoopvol in. "Ik moet nog veel sterker en fitter worden, maar beetje bij beetje krijg ik meer vertrouwen", stelt Lang, die komende zomer een toptransfer lijkt te gaan maken. "Maar ik heb nog een driejarig contract bij PSV, dus we gaan het zien", zegt hij geheimzinnig.

Noa Lang haalt uit naar PSV-fans: 'Blijkbaar kunnen zij beter voetballen dan wij' PSV moest zaterdag thuis tegen provinciegenoot Willem II genoegen nemen met één punt (1-1). Flankspeler Noa Lang, die de enige goal maakte van de regerend landskampioen, was uiteraard helemaal niet tevreden.

'Dat zijn mensen met voetbalverstand'

Net als PSV heeft Noa Lang een wisselvallig seizoen achter de rug. Bij vlagen was het weergaloos, maar met enige regelmaat speelde hij ook als een krant. Dat leverde hem de nodige kritiek op van eigen fans. Dat laat de PSV'er achter zich. "De echte fans zijn met mij, dat is het enige wat mij interesseert. Er zijn genoeg mensen binnen PSV die mij waarderen, en dat zijn de mensen met verstand van voetbal", grapt Lang.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.