Veelbesproken ploeggenoot Denzel Dumfries kon Champoins League-spektakel niet aan: 'Ik viel bijna flauw'

In een spectaculaire wedstrijd versloeg Inter na verlenging Barcelona dinsdagavond met 4-3 en plaatste zich zo voor de Champions League-finale. De ontlading was bij het team van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries enorm na de treffer van Davide Frattesi, maar laatstgenoemde werd de spanning bijna te veel.

De Inter-fans droegen matchwinnaar Davide Frattesi op handen na zijn beslissende 4-3 in Milaan tegen Barcelona, waarmee hij de Italianen een finaleplaats in de Champions League bezorgde. Hij nam de bal slim aan, wachtte op een gaatje en schoot de bal vervolgens in de linkerbenedenhoek van het Catalaanse doel. Het bleek de winnende treffer, waarna Frattesi bijna flauwviel.

'Wonder dat ik wedstrijd heb uitgespeeld'

"Het is een wonder dat ik de wedstrijd heb uitgespeeld. Ik vierde het te uitbundig, werd duizelig en viel bijna flauw! Ik ben de medische staf enorm dankbaar. Ik had gisteren last van een verrekking en ze hebben fantastisch werk geleverd om me klaar te stomen voor deze wedstrijd," aldus de machtwinner naderhand bij Sky Sports.

De emoties waren ongekend. Toen Frattesi in de 99e minuut de winnende treffer maakte, ontplofte het stadion. "Dit is echt ongelooflijk, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik dacht dat ik na de wedstrijd tegen Bayern München nooit meer zulke emoties zou meemaken, maar dit was nog mooier. Dit is de magie van voetbal. Ik ben niet bepaald een supertalent, maar ik ben de laatste die opgeeft en de eerste die erin gelooft. Dit is daar de beloning voor," zei een dolblije Frattesi.

De regen gutste neer in de slotfase van de wedstrijd in Milaan. De omstandigheden waren loodzwaar, het leek er soms op dat de spelers van beide teams amper adem konden halen. "Ik kon het bijna niet geloven, maar toen het 3-3 stond, zei ik tegen Marcus Thuram dat hij zich geen zorgen moest maken, we zouden het redden," vertelde de held van Inter.

In de Champions League-finale, die op 31 mei in de Allianz Arena wordt gespeeld, neemt Inter het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen PSG en Arsenal. Niet alleen de spelers, maar ook de spelersvrouwen kunnen zich verheugen op een mooi tripje. De partner van Denzel Dumfries kan in ieder geval niet wachten.

