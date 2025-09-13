Mika Godts beet van zich af na zijn doelpunt voor Ajax tegen PEC Zwolle. De Belgische vleugelflitser zat lange tijd op de bank, maar mocht zaterdag weer eens beginnen. Na de 2-0 én 3-1 volgden wat gebaartjes.

Godts moest het dit seizoen doen met twee invalbeurten, twee wedstrijden zat hij vanwege fysiek ongemak niet bij de selectie. Tegen PEC Zwolle kreeg hij de voorkeur boven nieuwelingen Oscar Gloukh en Raúl Moro, die op de bank begonnen. Godts was bedrijvig, al ging hij vaak voor eigen succes tot onvrede van Wout Weghorst.

Toch was er succes voor Godts. Nadat hij eerst naast schoot en vervolgens over, rondde hij een prachtige pass van Kenneth Taylor af. Godts vierde de goal door met zijn hand praatgebaartjes te maken.

'Misschien voelt hij zich gekwetst'

Oud-Ajacied Marciano Vink viel het ook op en sprak zijn verbazing er over uit bij ESPN. "Als je scoort, komt er iets in je hersens vrij waardoor je gekke dingen doet. Of dingen die diep zitten opeens naar buiten komen", schetste Vink. "Misschien voelde hij zich gekwetst, door het feit dat Raúl Moro speelde op zijn positie bijvoorbeeld."

Het spel van Godts kon Vink wel bekoren. De Belg maakte een 'heel frisse en gevaarlijke indruk'. "Hij is fit en dat zie je ook", analyseerde Vink. "Hij zoekt de tegenstander op, binnendoor en buitenom. Hij heeft een mindere vorm achter de rug, maar hij kan als een van de besten voetballen", stelde de voormalig voetballer.

Maker van de 3-1

Ajax kwam in de eerste helft op voorsprong door Davy Klaassen, Godts maakte de tweede Amsterdamse treffer. Kaj de Rooij deed twintig minuten voor tijd wat terug en het was echt billen knijpen voor de thuisploeg. Godts maakte met zijn tweede aan alle onzekerheid een einde. Ook daarna volgden de gebaartjes.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.