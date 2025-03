Verbazing om 'schandalige én onnodige tackle' van Jorrel Hato bij Oranje: 'Dit kost je de overwinning'

Oranje-verdediger Jorrel Hato kende geen heel fijne wedstrijd voor het Nederlands elftal tegen Spanje. Hij was negatief betrokken bij de eerste tegentreffer én pakte een directe rode kaart. Robert Maaskant begrijpt niets van de actie van de 19-jarige Ajacied. "Het was buiten alle proporties", zegt Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Oranje stond voor een hels karwei in de slotfase tegen Spanje. De 2-1 voorsprong moest over de streep getrokken worden, maar die taak werd nog lastiger toen Hato in de 81e minuut een harde tackle inzette op de enkel van Robin Le Normand. "Dit was écht een overtreding waarbij die Spanjaard zijn enkel had kunnen breken. Het was onnodig én schandalig", stelt Maaskant.

Theater van Le Normand?

Na de harde charge van de 19-jarige Hato stal Le Normand de show door zich als een vis op het droge te verplaatsen. Maaskant heeft zich niet geïrriteerd aan de reactie van de verdediger van Atlético Madrid. "Hij reageerde wat overdreven, maar dat is jammer genoeg de voetballerij. Ik denk dat als Spanje zo'n overtreding had gemaakt op een speler van Oranje, dat heel Nederland óók moord en brand had geschreeuwd", gaat de trainer van Helmond Sport verder.

De Maaskantine-presentator Rick Kraaijeveld vond wél wat van de theatrale actie van Le Normand, maar daar wil Maaskant niets van weten. "Laten we hier even een paar voetbalschoenen met pinnen pakken en dan op volle snelheid een schop op jouw enkel geven. Dan wil ik wel even kijken hoe jij daarop reageert", schetst de ex-kroonprins van het Nederlandse trainersgilde.

Leermoment voor Hato

Maaskant rekent Hato de nederlaag van Oranje in de kwartfinale van de Nations League aan. "Uiteindelijk kost die rode kaart je gewoon de overwinning. Dat was niet handig en buiten alle proporties. Ik denk dat het niet eens zijn intentie was, maar in scheidsrechterstaal zeggen ze dan: je neemt het risico."

De talentvolle verdediger móét hier veel lering uittrekken, meent Maaskant. "Op zo'n moment denk je: 'ik ga er nog even voor', maar wat was hij er dan mee opgeschoten? Dan had hij de bal aangeraakt en was de bal naar een andere Spanjaard gerold. Ik hoop voor Hato dat hij dit over tien jaar niet meer zal doen, dan ben je namelijk een topsporter. Dan leer je van je fouten en blijf je overeind. Daarom is het ook een goed leermoment voor hem", besluit Maaskant.

In de negende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het Nederlands elftal. Verder gaat Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld in op de haat richting homoseksuele voetballers, de pijnlijke nederlaag van Indonesië en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

