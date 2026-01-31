AZ en NEC voerden zaterdagavond strijd op twee verschillende fronten. In Alkmaar stond de Eredivisie-wedstrijd tussen de twee subtoppers op het programma en daarin leverden vooral de Nijmegenaren spektakel. Maar de andere strijd werd en wordt gevoerd op de transfermarkt, waar beide clubs een aparte weg bewandelen om hun toptalenten aan te prijzen.

De spelersvakbond (VVCS) hekelt in een verklaring de handelswijze van AZ, NEC en zaakwaarnemer Guido Albers. De clubs en Albers hebben volgens de VVCS de hulp ingeroepen van de bekende Portugese zaakwaarnemer Jorge Mendes met als doel Kees Smit (AZ) en Kodai Sano (NEC) voor een zo groot mogelijk bedrag te verkopen.

Verbazing bij de vakbond

Volgens de VVCS presenteert Albers zich 'sinds kort als tussenpersoon van Mendes voor Nederlandse clubs'. "Naast AZ zal ook NEC gebruikmaken van zijn diensten. Het doel is klip-en-klaar: het realiseren van exorbitante afkoopsommen voor Smit en Sano. De VVCS kijkt hier met verbazing naar. Deze twee spelers worden door hun club kennelijk gezien als pure handelswaar en niet als volwassen werknemers met zelfbeschikkingsrecht", aldus de spelersvakbond in een verklaring op X.

'Hectisch om hem heen'

De VVCS is van mening dat de FIFA iets moet doen. "Afkoopsommen zullen blijven bestaan, maar moeten wel proportioneel en voorzienbaar zijn", meent de vakbond. Dick Schreuder hoopt dat zijn Japanse sterspeler Kodai Sano (22) voor NEC behouden blijft. "Deze jongen kan zo goed voetballen. Daarom is het ook hectisch om hem heen", zei de coach van NEC bij ESPN over het spel van Sano na de 3-1-overwinning bij AZ. "We hopen dat hij blijft."

'Ik hoor dingen in de kleedkamer'

Sano maakte niet alleen het derde doelpunt voor NEC in Alkmaar, maar heerste ook op het middenveld. De Japanner stelde na afloop dat dit één van zijn beste wedstrijden was in het shirt van NEC, al noemde hij zijn treffer "een lucky". Sano gaf toe dat er veel belangstelling voor hem is, maar zei dat hij zich er makkelijk voor kan afsluiten. "Voor de wedstrijd hoor ik dingen in de kleedkamer. Tijdens de wedstrijd vergeet ik alles", zei hij bij ESPN. "Ik wil gewoon voetballen. Ik speel nu voor NEC. Wat er komen gaat, dat weet ik niet. Ik zie het wel."

'Hypocriet'

Albers laat in een reactie aan het ANP weten verbaasd te zijn over de kritiek van de VVCS. "Dat makelaars een mandaat van een club of een speler krijgen, is al jaren zo. Sterker nog; de VVCS heeft zelf ook een commerciële tak met de naam Vision4Soccer. Die zit in hetzelfde gebouw als de vakbond. Die krijgen ook mandaten van clubs en spelers om hun belangen te behartigen. Dus deze kritiek is nogal hypocriet", aldus Albers.