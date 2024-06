Verhitte sfeer bij Duitsland: Antonio Rüdiger en Niclas Füllkrug vliegen elkaar in de haren op training

Vlam in de pan in het Duitse trainingskamp. Antonio Rüdiger en Niclas Füllkrug vlogen elkaar maandagmiddag in de haren tijdens de training. Rüdiger moest zelfs rondjes lopen om tot bedaren te komen.

Op 1 juni stonden de twee nog tegenover elkaar in de Champions League-finale. Rüdiger bleek met Real Madrid te sterk voor het Borussia Dortmund van Füllkrug: 2-0.

Duwen en trekken

De twee stonden op de training ook tegenover elkaar bij een afwerkoefening. Bild schrijft dat Rüdiger de spits van Dortmund maar naar beneden bleef trekken. Nadat Füllkrug voor de zoveelste keer op de grond belandde, schold hij Rüdiger uit. Daarnaast riep hij naar Mads Buttgereit, trainer van standaardsituaties en voor de gelegenheid even de scheidsrechter: "Fluit eens!"

Daarmee was het verre van over. Füllkrug stond op, begint Rüdiger te duwen en het escaleert vervolgens bijna. Assistent-trainer Sandro Wagner moet tussenbeide komen om de boel te sussen. Als er even later een drinkpauze is, klapt Rüdiger nog eens spottend in de richting van de spits.

Vrienden van elkaar

Bild komt nog met een bijzonder extra feitje: Füllkrug en Rüdiger kennen elkaar al jaren van de nationale (jeugd)teams en kunnen normaal gesproken juist goed met elkaar overweg. Füllkrug zei maandag nog dat de Real Madrid-verdediger tot de mensen behoort met wie hij het 't best kan vinden. Vrienden maken ook weleens ruzie, zullen we maar zeggen.

Duitsland op het EK 2024

Duitsland is het gastland op het EK, dat komende vrijdag begint. De Duitsers nemen het in de openingswedstrijd van het toernooi op tegen Schotland. Verder zit de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann in de poule met Hongarije en Zwitserland.