Verloren Champions League-finale levert Borussia Dortmund meer op dan winst: Dit verdienden Real Madrid en Dortmund in het toernooi

In de Champions League-finale was een flink geldbedrag te verdelen tussen Real Madrid en Borussia Dortmund. De winst van het toernooi was voor de Madrilenen, die met 2-0 te sterk waren voor Dortmund. Maar financiëel is het verlies van Dortmund juist gunstig voor de Duitsers.

Dortmund trof een oude bekende: Jude Bellingham. De Engelsman werd afgelopen zomer door de Duitsers verkocht aan Real Madrid, de tegenstander op Wembley. En juist die deal is veelbesproken in aanloop naar de finale vanwege een hele bijzondere clausule.

Bellingham maakte vorige zomer voor een vast bedrag van 103 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Real Madrid. Het transferbedrag kon door middel van bonussen en clausules de komende jaren oplopen tot 133,9 miljoen euro. Dortmund had een paar miljoen kunnen mislopen als het zelf de Champions League had gewonnen.

Champions League-clausule Bellingham

Door de winst van Bellingham in de Champions League met zijn oude club, ontvangt Borussia Dortmund volgens BILD nog eens vijf miljoen euro. Daar hoorden overigens het behalen van de Spaanse titel en kwalificeren voor de Champions League volgend seizoen bij. Dat was beide al gelukt door Real Madrid.

Prijzengeld Real Madrid

Real Madrid ontvangt als winnaar van de Champions League 20 miljoen euro aan prijzengeld. Voor Dortmund als runner-up ligt er 15,5 miljoen klaar. Wanneer Dortmund had gewonnen, verdienden ze onder aan de streep dus 500.000 minder dan bij verlies - vanwege de bonus van Bellingham.

Bovendien ontvangt Dortmund nog eens 2 miljoen euro als Bellingham het Team van het Jaar haalt in de Champions League. Dat lijkt gezien zijn prestaties (vier goals, vier assists) wel het geval.

Droom

Voor Bellingham wordt het sowieso een bijzonder affiche tegen zijn oude club, ook nog in zijn geboorteland. "Het is gek. Ik kan niet geloven dat dit in mijn eerste jaar gebeurt. Het is mijn eerste finale, ín Engeland, tégen Dortmund", sprak hij na afloop van de gewonnen halve finale tegen Bayern München.