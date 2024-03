Vermoedelijke opstelling Ajax: ook tegen FC Utrecht met vijf verdedigers; basisdebuut voor Ahmetcan Kaplan

Het lijkt erop dat Ahmetcan Kaplan zondagmiddag voor het eerst in de basis staat bij Ajax. Door blessureleed bij Josip Sutalo lijkt er een plek vrij te komen in het centrum.

Kaplan is volgens de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad een van de drie centrale verdedigers. Hij debuteerde afgelopen wedstrijd als invaller tegen AZ. De Turk vormt de laatste linie met Jorrel Hato en Devyne Rensch. Tristan Gooijer en Borna Sosa staan op de flanken.

Jordan Henderson is volgens de vermoedelijke opstelling weer fit en staat samen met Branco van den Boomen en Kenneth Taylor op het middenveld. Kristian Hlynsson zwerft om spits Brian Brobbey heen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Kaplan, Hato, Sosa; Henderson, Van der Boomen, Taylor, Hlynsson; Brobbey.



Vermoedelijke opstelling Utrecht: Barkas; Ter Avest, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Okkels, Flamingo, Toornstra, Fraulo, Boussaid; Lammers.

Bij Utrecht zien we maar één wijziging. Vasilis Barkas was de afgelopen drie wedstrijden geblesseerd, maar lijkt nu weer fit. De keeper neemt zijn plek onder de lat dus weer in, waardoor Mattijs Branderhorst weer naar de bank verhuist.

Stand Eredivisie

FC Utrecht weet ondertussen niet meer wat verliezen is. Na een slechte start in de Eredivisie verloor Utrecht al niet meer sinds oktober. Het verschil met Ajax is nog maar vier punten. De Amsterdammers moeten winnen van Utrecht om de vijfde plek weer terug over te nemen van Go Ahead Eagles.

